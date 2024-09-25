لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لتناول الباذنجان النيء

الوكيل الإخباري- الباذنجان النيء يعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول.



تأثير تناول الباذنجان النيء على الكوليسترول

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1- تقليل الكوليسترول الضار (LDL)

الباذنجان يحتوي على مركبات نباتية تعرف بالفينولات، التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وارتفاع الكوليسترول الضار يعد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين، لذا فإن تناول الباذنجان يمكن أن يكون له دور في الوقاية من هذه المشاكل.



2- زيادة الكوليسترول الجيد (HDL)

الباذنجان غني بالألياف الغذائية التي تساعد على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، والكوليسترول الجيد يلعب دورًا مهمًا في نقل الدهون بعيدًا عن الشرايين، مما يقلل من خطر تراكم الدهون الضارة ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.



3- تنظيم مستويات الدهون الثلاثية

الألياف والمركبات النباتية في الباذنجان تساعد على تقليل امتصاص الدهون في الأمعاء، مما يساهم في تنظيم مستويات الدهون الثلاثية في الدم، التي قد يؤدي ارتفاعها إلى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.



4- تقليل امتصاص الدهون

تناول الباذنجان النيء يساعد في تقليل امتصاص الدهون الضارة من الأمعاء، بفعل احتوائه على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، فهذا يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم، مما يسهم في تحسين صحة القلب والشرايين.



5- مضاد للأكسدة

الباذنجان يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والكلوروجينيك أسيد، والتي تساعد في حماية الخلايا من التأثيرات الضارة للجذور الحرة.