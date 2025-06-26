ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع ماء حمام السباحة؟

الوكيل الإخباري- يبتلع بعض الأشخاص ماء حمام السباحة عن طريق الخطأ خلال ممارسة الرياضة أو قضاء العطلة الصيفية، مما يثير القلق والتوتر، خاصة مع ظهور أي مضاعفات صحية.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تأثير ابتلاع ماء حمام السباحة على الجسم وفقًا لما ذكره موقع "webmd".

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أضرار ابتلاع ماء حمام السباحة

1- تهيج الجهاز الهضمي

يحتوي ماء حمام السباحة على نسبة من الكلور، و على الرغم من أنه ضروري لتطهير المياه، إلا أنه يمكن أن يسبب تهيج في الفم، الحلق، والمعدة إذا ابتلع بكميات كبيرة، وعادة ما تصاحبه بعض الأعراض المزعجة مثل الحرقة، ألم في البطن، الغثيان، أو القيء.

2- الإسهال

يعتبر الإسهال من أكثر المشكلات شيوعًا عند ابتلاع ماء حمام السباحة وذلك بسبب بعض أنواع البكتيريا والطفيليات، ومن الممكن أن يستمر الإسهال لأسبوعين متتاليين، والأفضل استشارة الطبيب المختص إذا زادت المدة.

3- الالتهابات

في بعض الحالات النادرة يمكن أن يتسبب ابتلاع كمية كبيرة من ماء حمام السباحة في الإصابة بالالتهابات التي قد تصل إلى الرئتين؛ نتيجة الكلور والجراثيم الموجودة في الماء.



4- التهيج

قد يتسبب ابتلاع ماء حمام السباحة في تهيج أعضاء الجسم المختلفة بما في ذلك العين والجلد و الجهاز التنفسي، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص فور ظهور أي أعراض غريبة بعد السباحة.