متى يصبح سيلان اللعاب أثناء النوم علامة على مرض خطير؟

الوكيل الإخباري- من الطبيعي أحيانا أن تستيقظ وتجد بقعة مبللة على وسادتك، لكن هذه الحالة التي ينظر إليها بأنها مجرد إزعاج بسيط، يمكن أن تكون في الحقيقة جرس إنذار يقرعه جسمك.



ويؤكد الأطباء أن التحول المفاجئ لهذه الظاهرة من حدث عرضي إلى روتين ليلي يومي قد يكون دليلا على اضطرابات صحية تحتاج تدخلا عاجلا.

وهناك العديد من الأسباب غير الضارة التي قد تؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم، بما في ذلك التنفس من الفم، ما يسمح للعاب بالخروج طبيعيا عبر الفم المفتوح. كما أن طريقة نومك تلعب دورا مهما: فالنوم على الجنب أو البطن يسمح للجاذبية بسحب اللعاب من فمك إلى الوسادة.



وحتى نزلات البرد العادية تساهم في هذه الظاهرة. فعندما ينسد أنفك، تضطر للتنفس من فمك، وفي نفس الوقت يزيد جسمك من إفراز المخاط، ما يعني المزيد من السوائل التي قد تتسرب أثناء النوم.



وهناك أيضا أسباب طبية بسيطة مثل الارتجاع الحمضي أو مشكلات الأسنان. فالمصابون بالارتجاع الحمضي ينتجون لعابا ومخاطا أكثر من المعتاد. أما من يطحنون أسنانهم أو يعانون عدم انتظام في إطباق الفكين، فقد لا تغلق أفواههم بإحكام كاف لتمنع تسرب اللعاب.

متى يصبح الأمر مقلقا؟