مع اقتراب شهر رمضان.. 8 أطعمة ممنوع تجميدها لتجنب المرض

الوكيل الإخباري- مع اقتراب شهر رمضان 2025، تبدأ العديد من العائلات في التحضير المسبق لهذا الشهر الكريم عن طريق تخزين الأطعمة لضمان توفر المكونات اللازمة لإعداد وجبات الإفطار والسحور دون الحاجة للتسوق اليومي.

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ورغم أن التجميد يُعد وسيلة فعالة للحفاظ على الطعام لفترة طويلة، إلا أنه وفقًا لموقع «Good Housekeeping»، هناك بعض الأطعمة التي لا ينبغي تجميدها، حيث قد تفقد قيمتها الغذائية أو تتغير جودتها، بل قد تصبح غير صالحة للاستهلاك. لذا، من الضروري معرفة الأطعمة التي لا يُنصح بتجميدها لضمان تحضير وجبات صحية وآمنة خلال الشهر الفضيل.



أطعمة لا يجب تجميدها:



البيض النيء بقشره: عند تجميده، تتمدد السوائل داخل البيضة مما يؤدي إلى تشقق القشرة، مما قد يسمح بدخول البكتيريا ويؤثر على خصائص البيض عند الطهي، مما قد يسبب الإصابة بالمرض.



البطاطا المطهية والمقلية: تفقد البطاطا مذاقها وقوامها بعد التجميد، كما تقل قيمتها الغذائية.



الخضار الورقية مثل الخس، الجرجير، والسبانخ: تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء، مما يؤدي إلى تغير قوامها وفقدان نضارتها بعد التجميد.



الطماطم الكاملة النيئة: يُفضل عدم تجميد الطماطم الكاملة كما هي، بل يجب تقطيعها قبل التجميد للحفاظ على جودتها عند الاستخدام.



الحليب: يتغير تركيب الحليب عند التجميد، مما يؤثر على قوامه ونكهته بعد إذابته.



الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والفراولة: يؤدي التجميد إلى فقدان هذه الفواكه مذاقها الطبيعي وتغير قوامها.



المعكرونة وأطباق الأرز: تفقد المعكرونة وأطباق الأرز قوامها وجودتها عند التجميد، خاصة إذا كانت تحتوي على صلصات مثل البشاميل.



أنواع الجبن المختلفة: تتأثر الجبن من حيث القوام والنكهة بعد التجميد، مما يجعلها أقل جودة عند الاستهلاك.