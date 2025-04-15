الثلاثاء 2025-04-15 11:18 ص
 

هل يساعد ماء بذور الشيا في تقليل دهون البطن؟

غ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري- يشهد مشروب ماء بذور الشيا رواجًا كبيرًا بين من يسعون لفقدان الوزن، إذ يحتوي على ألياف تساعد على الشبع وتحسين الهضم، ما قد يُقلل من الانتفاخ ودهون البطن.

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أبرز فوائده:
يعزز الإحساس بالشبع ويُقلل الإفراط في الأكل.
يساهم في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
يحتوي على معادن مفيدة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
يُقلل من احتباس السوائل ويُحسّن صحة الجهاز الهضمي.

 

التحذيرات:
الإفراط في تناوله قد يُسبب غازات وانتفاخ.
يجب نقعه جيدًا لتجنب خطر الاختناق.
قد يُسبب حساسية لدى البعض.
ينصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

 

 

الكونسلتو 

 
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