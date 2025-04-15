هل يساعد ماء بذور الشيا في تقليل دهون البطن؟

أبرز فوائده:
يعزز الإحساس بالشبع ويُقلل الإفراط في الأكل.
يساهم في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم.
يحتوي على معادن مفيدة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
يُقلل من احتباس السوائل ويُحسّن صحة الجهاز الهضمي.
الإفراط في تناوله قد يُسبب غازات وانتفاخ.
يجب نقعه جيدًا لتجنب خطر الاختناق.
قد يُسبب حساسية لدى البعض.
ينصح بتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.
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