5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة القلب بحسب طبيب أميركي

الوكيل الإخباري- شارك طبيب القلب الأميركي جاك وولفسون خمس نصائح يومية سهلة تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي:

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قضاء وقت في الطبيعة: الهواء النقي وأشعة الشمس والحركة تعزز المناعة وصحة القلب.

النوم المبكر والجيد: النوم بساعة أبكر يساعد في راحة القلب وتوازن الهرمونات.

تقليل استخدام الشاشات: الابتعاد عن التكنولوجيا يقلل التوتر ويحسّن جودة الحياة.

المشي حافي القدمين: "التأريض" يُخفّف الالتهاب ويحسّن تدفق الدم.

ممارسة الامتنان اليومي: الامتنان يخفّض التوتر ويعزز الصحة النفسية والقلبية.