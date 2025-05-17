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5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة القلب بحسب طبيب أميركي

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تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري- شارك طبيب القلب الأميركي جاك وولفسون خمس نصائح يومية سهلة تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي:

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قضاء وقت في الطبيعة: الهواء النقي وأشعة الشمس والحركة تعزز المناعة وصحة القلب.
النوم المبكر والجيد: النوم بساعة أبكر يساعد في راحة القلب وتوازن الهرمونات.
تقليل استخدام الشاشات: الابتعاد عن التكنولوجيا يقلل التوتر ويحسّن جودة الحياة.
المشي حافي القدمين: "التأريض" يُخفّف الالتهاب ويحسّن تدفق الدم.
ممارسة الامتنان اليومي: الامتنان يخفّض التوتر ويعزز الصحة النفسية والقلبية.

 

لبنان 24

 
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