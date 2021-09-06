الوكيل الإخباري - يعد استكشاف وجهة جديدة والانغماس في ثقافة مواطنيها تجربة مجزية للغاية. ولكن قد يكون الأمر أكثر فائدة إذا حرص المسافرين على مراعاة العادات وآداب السفر في الأماكن المقصودة.

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آداب زيارة المعالم السياحية حول العالم :

اطلع على ثقافة وقوانين الوجهة المقصودة

من الضروري الاطلاع على عادات وتاريخ وثقافة الوجهة المقصودة. كلما زادت معرفتك بدولة ما ومواطنيها، قلت احتمالات تجاوزك لحدودك.



تذكر أنك زائر

اعتبر دائماً السكان المحليين كمضيفين لك واتركهم يمارسون حياتهم الروتينية المعتادة. لا تتوقع منهم توفير مساحة لك في القطار / الترام / الحافلة. هذا هو يومهم بعد يوم وقد يكونون في طريقهم إلى العمل أو المدرسة. كن دائماً مهذباً في تعاملاتك. يتوق معظم الأشخاص إلى المساعدة والتفاعل مع شخص ودود، بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه.

تعلم بعض العبارات الأجنبية

يعتبر إيماء رأسك في اليونان أمرًا غير مهذب. من الأفضل أن تقول "نعم" بدلاً من ذلك. في هولندا، من الوقاحة أن تصرخ عند التحية. لكل أمة تفضيلاتها الخاصة عندما يتعلق الأمر باللغة والتحية. قد تكون فكرة جيدة أن تقرأ قليلاً عن الاستخدامات الأساسية للغة تعد تحية شخص ما بلغته الأم من أقوى المقدمات التي يمكن أن تحصل عليها على الإطلاق يكفي أن تقول "مرحبًا" و "وداعًا" و "شكرًا لك" و "من فضلك" بلغة البلد الذي تزوره.

كن حذراً عند التقاط صور سيلفي

إن التقاط صورة سيلفي في وجهة أجنبية أمر مغري للغاية. بعد كل شيء، تريد تذكاراً مرئياً لوقتك في هذا المكان الرائع، وربما تشاركه مع متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. مثل آداب السفر، يمكنك أيضاً الحصول على آداب التعامل مع الصور الشخصية. أولاً، كن حذراً بشأن من / ما تقوم بتضمينه في الخلفية على سبيل المثال، التقاط صورة سيلفي أثناء قيامك بجولة في معسكرات الاعتقال السابقة في ألمانيا ليس أمراً مرغوباً. ثانياً، عصا السيلفي غير مرحب بها في كل مكان.

تعرف إلى ثقافة المأكولات في المطاعم

تعد تجربة المأكولات المحلية جزءاً كبيراً من استكشاف ثقافة جديدة. سيكون الطعام ممتعاً ومختلفاً وقد لا تحب المذاق. لكن تذكر دائماً أنه الطعام التقليدي للبلد الذي تزوره قم ببعض الأبحاث حول البقشيش قبل أن تشق طريقك إلى وجهتك. في بعض البلدان يُتوقع الحصول على مكافأة؛ في حالات أخرى يمكن أن يكون مسيئاً.

المصدر - سيدتي

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