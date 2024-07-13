السبت 13-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يحذر من أوضاع خطيرة بالضفة الغربية قد يؤدي استمرارها لصراع إقليمي أوسع

الخارجية تدين استمرار استهداف إسرائيل الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين بغزة

الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا

حماس تكذب ادعاءات جيش الاحتلال بشأن استهداف محمد الضيف

القسام تعلن عن عملية جديدة في رفح

وفيات واصابات بحادث مروع في دولة عربية

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في يوم واحد

57 مليون زائر لـ "دبي مول" خلال النصف الأول من 2024

1052 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

مستخدم بمعظم المطابخ.. "جهاز" مرتبط بأمراض خطيرة

السبت، 13-07-2024 02:35 م

57 مليون زائر لـ "دبي مول" خلال النصف الأول من 2024

image


الوكيل الإخباري-استقبل دبي مول 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


ووفق بيان صادر اليوم، تراوحت نسب نمو مبيعات التجزئة بين 8 و15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "يستمر دبي مول في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتحسين جميع جوانب المول لتعزيز مكانته وجهة عالمية رئيسية".


يُذكر أن دبي مول حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم خلال 2023، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلاً زيادة بنسبة 19% عن العام الذي سبقه.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22222

إنفاق زوار السعودية يتجاوز 45 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024

222

مطار الجزائر الدولي يتوقع أكثر من 10 ملايين مسافر في العام الجاري

السياحة_في_دبي

101 % زيادة بعدد السياح الصينيين إلى دبي في 4 أشهر

202462572154216ZN

كيف تتغلب على الجفاف خلال رحلات الجو؟

20246243501460XE

كيف تحافظ على صحتك على ارتفاع 35 ألف قدم؟

2024623152752972OX

رفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري الإيطالية