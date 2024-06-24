كيف تحافظ على صحتك على ارتفاع 35 ألف قدم؟

الوكيل الإخباري- سلطت جائحة كورونا الضوء على المخاطر التي يحملها السفر الجوي لانتشار الأمراض المعدية، وحتى الآن، وبعد انتهاء حالة الطوارئ، لا تزال المخاطر قائمة، وخلال موسم رحلات الصيف، يرغب كل مسافر في تجنب أي نوع من العدوى قد تخصم من متعة إجازته.

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ووفق تقرير جديد من كلية بايلور للطب في هيوستن، "تحتوي الطائرات على العديد من نقاط الاتصال المثالية لنقل البكتيريا أو الفيروسات، لكن خطر الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا يبدأ حتى قبل أن يستقل الشخص طائرته".



وتقوم الطائرات عادة بتدوير الهواء داخل وخارج المقصورة كل 3 إلى 4 دقائق، وهو ما من شأنه أن يخلص الهواء من الفيروسات، لكن توجد نقاط تلامس أخرى، عليك أخذ الحذر منها.



وبحسب "هيلث داي"، ينصح التقرير باتباع بعض إجراءات الحماية خلال موسم رحلات الصيف.



نقاط التلامس

أول هذه الإجراءات هو استخدام مناديل مطهرة لتنظيف الأماكن الأكثر تعرضاً للمس على متن الطائرة، مثل المقاعد، وطاولات الطعام، وجيوب ظهر المقعد، ومساند الذراعين، وأزرار استدعاء المضيفات، وفتحات التهوية، ومقابض أبواب المراحيض.

كما ينبغي استخدام معقم اليدين أو غسل اليدين بانتظام منذ بداية الرحلة، وخاصة قبل تناول وجبة خفيفة، أو بعد لمس أكشاك تسجيل الوصول، أو التعامل مع بطاقات الصعود إلى الطائرة.



يمكنك الاحتفاظ ببطاقات الصعود إلى الطائرة والمستندات الأخرى على هاتفك الذكي لتقليل عدد المرات التي تلمس فيها الأسطح في المطار وعلى متن الطائرة.



وقد يساعد ارتداء قناع خلال بعض الفترات في المطار وأثناء الرحلات الجوية في منع الأمراض المحمولة جواً.



ينبغي على المسافرين ارتداء أحذيتهم أثناء الطيران، فقد لا يتم تنظيف الأرضيات بنفس تكرار تنظيف أجزاء أخرى من الطائرة.



وقد يوفر تغيير الملابس بعد الوصول إلى وجهة السفر راحة البال، لكنه ليس ضرورياً للحد من مخاطر الإصابة بالعدوى.



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