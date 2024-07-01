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الإثنين، 01-07-2024 03:20 م

مطار الجزائر الدولي يتوقع أكثر من 10 ملايين مسافر في العام الجاري

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الوكيل الإخباري- توقع الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، مختار سعيد مديوني، أن تتجاوز حركة المسافرين بمطار العاصمة خلال السنة الجارية عتبة 10 ملايين مسافر، أي أكثر من الأرقام المتوقعة سابقًا بفضل مختلف العروض الترويجية التي تقدمها الشركة الوطنية.

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وأشار مديوني إلى أن المطار الدولي سيشهد على المدى القصير تطورًا ملحوظًا في قدراته بفضل المحطة الشرقية التي تم إطلاقها حاليًا والتي ستضاف إلى المحطات الثلاث الموجودة: المحطة رقم 1 المخصصة للرحلات الداخلية، والمحطة رقم 2 المخصصة للرحلات المستأجرة والعمرة، والمحطة الغربية المخصصة للرحلات الدولية.


وأوضح أنه يتم التحسين المستمر لجودة الخدمات على مستوى أكبر مطار في الجزائر، مشيرًا إلى إطلاق مختلف الخدمات مؤخرًا مثل تنظيم موقف السيارات وتهيئة مساحات الانتظار وافتتاح قاعات الشخصيات الهامة بالإضافة إلى افتتاح مكتبة، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.


وأعلن مديوني عن مشروع مشترك يقوم بموجبه الشركة الوطنية لإنتاج عتاد وتجهيزات السكك الحديدية (فيروفيال) بتوفير مختلف أنواع العربات لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر لتغطية احتياجاتها في عمليات مناولة الأمتعة، موضحًا أن المعدات المتحركة التي يتم استخدامها حاليًا مستوردة.


وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين الشركة والعديد من المؤسسات الجامعية عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف اكتساب خدمات وحلول تقنية وتكنولوجية حديثة لصالح المطار.


"من شأن هذه الاتفاقيات أن تؤثر بشكل إيجابي على تسيير البنية التحتية للمطار، حيث ستسمح بإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيزيد من كفاءة وسرعة الخدمات المقدمة في المطار"، وفقًا لمديوني.


وأوضح أن الشركة ستطلق في غضون أسبوع تطبيقًا يشكل بوابة للمعلومات والتفاعل حول الخدمات التي تقدمها شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، بما في ذلك مواعيد الرحلات ووسائل النقل المتاحة. وسيعمل التطبيق كمنصة معلومات تتضمن الثروات والوجهات السياحية التي تزخر بها الجزائر.

 

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