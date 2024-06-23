رفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري الإيطالية

الوكيل الإخباري- أعلن باولو فالكو، عمدة جزيرة كابري الإيطالية، اليوم الأحد، إصلاح أنبوب ينقل مياه الشرب من البر الرئيسي الإيطالي إلى الجزيرة قرب مدينة نابولي جنوب البلاد، مضيفاً أنه يمكن للسائحين مجدداً العودة لزيارة الجزيرة.

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وألغى فالكو حظر دخول السائحين للجزيرة بعدما بدأت المياه في التدفق عبر الأنبوب مساء أمس السبت.



وتعرضت إمدادات المياه عبر الأنبوب لمشاكل بسبب جيب هواء، وسمح فالكو للسكان الدائمين فقط بالسفر عبر خليج نابولي إلى الجزيرة، حيث تفتقد كابري إلى مخزون مياه كافٍ لتلبية طلب السكان والسائحين.



واستجابة للضغط من الخطوط الساخنة وشركات السفر، استثنى فالكو من الحظر السائحين المقيمين في الفنادق التي تملك مخزون مياه كافٍ.

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