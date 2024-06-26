101 % زيادة بعدد السياح الصينيين إلى دبي في 4 أشهر

الوكيل الإخباري- شهدت دبي زيادة كبيرة في عدد السياح الصينيين، حيث استقبلت 620 ألف زائر من الصين في عام 2023. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وصل ما يقرب من 290 ألف زائر من الصين، بزيادة قدرها 101 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لوكالة أنباء الصين الجديدة.

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وقال المهيري إن الصين كانت واحدة من أكبر الأسواق المصدرة لقطاع السياحة في دبي. وأعرب عن تفاؤله بأن أعداد الزوار هذا العام ستتجاوز أرقام العام الماضي.



وبدأت الإمارات في منح تأشيرات عند الوصول للزوار الصينيين في عام 2016، وزار أكثر من 764 ألف سائح صيني الإمارات في عام 2017، مما يمثل زيادة بنسبة 41 بالمائة على أساس سنوي.



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