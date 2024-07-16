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الثلاثاء، 16-07-2024 03:24 م

الصين.. 153% زيادة بأعداد السائحين الأجانب خلال النصف الأول

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الوكيل الإخباري- شهدت الصين ارتفاعاً كبيراً في عدد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بسياسات الإعفاء من التأشيرة، وتنوع خيارات الدفع، بما في ذلك قبول بطاقات البنوك الأجنبية.

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وأفادت قناة الصين المركزية (سي سي تي في) بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى دخول نحو 14.64 مليون سائح أجنبي إلى البلاد عبر مختلف المنافذ خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 152.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.


ودخل أكثر من 8.54 مليون سائح بدون تأشيرة، أي ما يمثل 52 بالمئة من الإجمالي، بارتفاع نسبته 190.1 بالمئة عن العام الماضي.


وتعد مدينة شيآن، عاصمة مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، من أكثر الوجهات السياحية شعبية، حيث استقبلت أكثر من 190 ألف سائح أجنبي خلال الفترة من يناير إلى يونيو.


ومع تدفق الزوار من جميع أنحاء العالم، عملت الصين على تذليل التحديات التي تواجههم بسبب الاختلافات في أنظمة الدفع.


ووفقاً لشركة "علي باي" للدفع عبر الهاتف المحمول، ارتفع حجم الأموال التي دفعها السائحون باستخدام التطبيق بمقدار ثمانية أضعاف على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، كما تضاعف عدد التجار الصينيين الذين يستخدمون "علي باي" للتعامل مع السياح ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سكاي نيوز عربية



 




 

 


 

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