الوكيل الإخباري - تمتاز ميامي بمناخها الاستوائي، والثقافة والهندسة المعمارية الأنيقة على طراز فن الآرت ديكو. كما أنها تضم مجموعة وافرة من أرقى الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والبوتيكات، لذا فهي تعدّ وجهة جذابة للأثرياء والباحثين عن الرفاه.

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للباحثين عن قضاء أكثر من ليلة في الخارج والتسوق في إجازة شتوية مشمسة، يمكنهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من الرياضات المتاحة من الغوص والإبحار إلى الصيد في أعماق البحار.

أبرز الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ميامي

شاطئ هولوفر

إذا كنت تبحث عن الشمس والبحر والرمال، فتوجه إلى شاطئ هولوفر المثالي. يقع على ضحلة بين الممر المائي Intracoastal والمحيط الأطلسي، ويشتهر بمياهه الزرقاء الجذابة، ورماله الناعمة.

أقل ازدحامًا بكثير من الشاطئ الجنوبي، فهو يحتوي على الكثير من الأنشطة والمرافق الخارجية للاستمتاع بها، فضلاً عن حديقة حضرية كبيرة. إلى جانب مناطق التنزه والملاعب.



سوق بايسايد

إلى الجنوب مباشرة من متحف العلوم الممتاز، يمكن العثور على سوق بايسايد الصاخب، وهو موطن لجميع أنواع المتاجر والمطاعم والمقاهي. يقع على طول الواجهة البحرية لميامي، وهو أحد أشهر الأماكن للتسوق أو تناول الطعام أو الاستمتاع ببعض وسائل الترفيه في المدينة.

طريق لينكولن



إن المكان الرئيسي للتسوق وتناول الطعام في ميامي بيتش هو طريق لينكولن الذي يمر عبر المركز. يتميز شارع المشاة المزدحم، المحاط بأشجار النخيل والنوافير والزهور، بشعور حيوي للغاية بفضل العديد من فناني الشوارع.

يضم الشارع أكثر من 200 متجر، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المقاهي والمطاعم مع المعارض الفنية وقاعة الحفلات الموسيقية ومجمع السينما.

المصدر - سيدتي