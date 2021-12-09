الوكيل الإخباري - تمزج بوينس آيرس بين التراث الأوروبي المتميز والجاذبية اللاتينية النارية. باعتبارها القلب السياسي والثقافي للبلاد، تقدم بوينس آيرس في الأرجنتين مروحة واسعة من المأكولات المحلية والمعالم الجاذبة للسائحين كما أنها تشتهر برقصة التانغو العالمية.

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أبرز الأماكن السياحية في بوينس آيرس :

بلازا دي مايو



بدءًا من ثورة 1810 التي أدت إلى الاستقلال، كانت بلازا دي مايو نقطة محورية في الحياة السياسية في الأرجنتين. تقع العديد من المعالم الرئيسية في المدينة حول بلازا بما في ذلك كابيلدو. مجلس المدينة خلال الحقبة الاستعمارية.

كامينيتو

كامينيتو، الذي يُترجم إلى "شارع صغير"، لم يكن دائمًا شارعًا. كان في الأصل تيارًا؛ عندما جفت المياه، تم بناء خطوط السكك الحديدية على السرير الجاف. عندما أزيلت المسارات، أصبحت مكبًا للقمامة. تعتبر اليوم واحدة من أكثر شوارع بوينس آيرس الملونة.

الاوبليسكو



الاوبليسكو هي منطقة جذب محبوبة للغاية حيث يبلغ ارتفاعها 68 مترًا فوق المدينة. تم بناؤها في عام 1936 للاحتفال بالذكرى 400 لتأسيس المدينة ،

المصدر - سيدتي

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