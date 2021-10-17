أبرز المواقع التي يمكنك زيارتها في عجلون -صور وفيديو

الوكيل الإخباري-تقع محافظة عجلون في الركن الشمالي الغربي من العاصمة الأردنية عمان وعلى بعد (76) كم ، حيث تمتاز بجمال طبيعتها وتضاريسها ومناخها فهي أجمل محافظات المملكة بالاضافة الى المقومات الطبيعية الجغرافية النباتية ، بالإضافة لمناخها الفريد فأنه معروف لدى العديد من أبناء الدول المجاورة وليس فقط على مستوى أبناء الأردن فهو معتدل صيفا مما جعل عجلون مقصدا للسياح.

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من أجمل المواقع التي يمكن للزائر التجول فيها عند زيارته لمحافظة عجلون

غابات اشتفينا

حيث تتميز بوجود الغابات من أشجار البلوط والسنديان والإعشاب والأزهار البرية ، حيث تتساقط الثلوج فيها خلال فصل الشتاء يجعلها منطقة جذب سياحي , وتعتبر من أهم المصايف في المملكة لاعتدال مناخها صيفاً





قلعة عجلون

تسمى أيضاً قلعة الرَّبض وقلعة صلاح الدين، تقع على قمة جبل عوف .





محمية عجلون الطبيعية



تتكون من مجموعة من التلال ذات الارتفاع المتباين ، وفي عام 2000 تم إعلانها ضمن المناطق المهمة للطيور في الأردن وتعتبر مصدراً جيد للأخشاب كون معظم مساحة المحمية هي غابات بلوط دائمة، تحتوي على أنواع عديدة من الطيور والقوارض والثدييات والزواحف والغزلان





شلالات راجب

تمتاز بكثرة ينابيع المياه والأودية الدائمة الجريان وتنوع الغطاء النباتي والحرجي، ويوجد بها شلالات تتساقط من ارتفاعات مختلفة مما يكسبها منظر جمالي يساهم في جذب الزوار الى هذه المنطقة.











