أبرز النصائح عند السفر في فصل الخريف

الوكيل الإخباري - سواء كنت ذاهباً في رحلة برية أو رحلة بحرية، فإن الإعجاب بأوراق الشجر هو طريقة رائعة لقضاء إجازتك الخريفية.

عندما تبدأ أوراق الخريف الأولى بالتحول إلى اللون الأصفر، تبدأ في الحلم بشراب ساخن الذي يتم الاستمتاع به في فترة ما بعد الظهيرة. وللاستمتاع بتغيرات الطبيعة بشكل مباشر، فإليك بعض النصائح المتعلقة بإجازة الخريف لمساعدتك على التمتع برحلتك.

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الاستعداد للطقس البارد

في حين أن أيام الخريف لا تزال مشمسة، فإن الأمسيات تصبح باردة. لذا قبل أن تغادر في إجازة الخريف، احزم سترة مريحة. تأكد من أنه يمكنك ارتدائها في الهواء الطلق ، وتحت سترة المطر، وفي الداخل عندما تكون دافئاً بجوار النار. يمكن أيضاً أن تكون سترة المطر سترة واقية من الماء، وهي أخف وزناً في التعبئة.

وضع مظلة صغيرة قابلة للطي

على الرغم من أنك سترتدي معطف واق من المطر، فمن الجيد أيضاً أن يكون لديك مظلة صغيرة قابلة للطي في حقيبتك. ما لم تكن ترتدي سروالاً مضاداً للماء، ستبلل ساقيك وأحذيتك بشكل أسرع من دون استخدام مظلة. ليس هناك ما هو أسوأ من قضاء اليوم كله بملابس وأحذية رطبة، والارتعاش عندما تبدأ درجات الحرارة في المساء بالتأثير.

احضار قبعة ووشاحاً وزوجاً من القفازات

إن ارتداء قبعة دافئة ووشاح ناعم وزوج من القفازات يمكن أن يزيد من الراحة، خاصة في الأيام الرطبة والأمسيات الباردة. لذا اصطحبهم معك وستتمكن من البقاء لفترة أطول بالخارج.



تجهيز معدات الكاميرا الخاصة بك

بغض النظر عن الموسم، من الجيد دائماً التحقق من معدات الكاميرا قبل أن تغادر في عطلة. حيث أنت ذاهب على وجه التحديد للاستمتاع بأوراق الشجر المتساقطة والتقاطها في الصور، من الأهمية بمكان التحقق من أن الكاميرا تعمل بشكل صحيح. إذا كانت لديك كاميرا جديدة، فاختبرها في حديقة بالمنزل قبل أخذها في عطلة الخريف. اعتد على ذلك مسبقاً لالتقاط أفضل الصور عندما تكون في إجازة الخريف.

المصدر - سيدتي

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