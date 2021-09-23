الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

النجار: جاهزية وثائق مشروع ناقل البحرين منتصف تشرين الأول

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

تهنئة لـ استبرق الراميني بمناسبة قدوم إلياس

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية

يسعدهم أن نبقى غارقين في الفشل

الخميس، 23-09-2021 04:25 م

أبرز النصائح عند السفر في فصل الخريف

astonishing-view-of-popular-travel-destination-mou-D7ZUR9Y_0


الوكيل الإخباري - سواء كنت ذاهباً في رحلة برية أو رحلة بحرية، فإن الإعجاب بأوراق الشجر هو طريقة رائعة لقضاء إجازتك الخريفية.
عندما تبدأ أوراق الخريف الأولى بالتحول إلى اللون الأصفر، تبدأ في الحلم بشراب ساخن الذي يتم الاستمتاع به في فترة ما بعد الظهيرة. وللاستمتاع بتغيرات الطبيعة بشكل مباشر، فإليك بعض النصائح المتعلقة بإجازة الخريف لمساعدتك على التمتع برحلتك.

اضافة اعلان

 

الاستعداد للطقس البارد

في حين أن أيام الخريف لا تزال مشمسة، فإن الأمسيات تصبح باردة. لذا قبل أن تغادر في إجازة الخريف، احزم سترة مريحة. تأكد من أنه يمكنك ارتدائها في الهواء الطلق ، وتحت سترة المطر، وفي الداخل عندما تكون دافئاً بجوار النار. يمكن أيضاً أن تكون سترة المطر سترة واقية من الماء، وهي أخف وزناً في التعبئة.

 

وضع مظلة صغيرة قابلة للطي

على الرغم من أنك سترتدي معطف واق من المطر، فمن الجيد أيضاً أن يكون لديك مظلة صغيرة قابلة للطي في حقيبتك. ما لم تكن ترتدي سروالاً مضاداً للماء، ستبلل ساقيك وأحذيتك بشكل أسرع من دون استخدام مظلة. ليس هناك ما هو أسوأ من قضاء اليوم كله بملابس وأحذية رطبة، والارتعاش عندما تبدأ درجات الحرارة في المساء بالتأثير.

 

احضار قبعة ووشاحاً وزوجاً من القفازات

إن ارتداء قبعة دافئة ووشاح ناعم وزوج من القفازات يمكن أن يزيد من الراحة، خاصة في الأيام الرطبة والأمسيات الباردة. لذا اصطحبهم معك وستتمكن من البقاء لفترة أطول بالخارج.


تجهيز معدات الكاميرا الخاصة بك

بغض النظر عن الموسم، من الجيد دائماً التحقق من معدات الكاميرا قبل أن تغادر في عطلة. حيث أنت ذاهب على وجه التحديد للاستمتاع بأوراق الشجر المتساقطة والتقاطها في الصور، من الأهمية بمكان التحقق من أن الكاميرا تعمل بشكل صحيح. إذا كانت لديك كاميرا جديدة، فاختبرها في حديقة بالمنزل قبل أخذها في عطلة الخريف. اعتد على ذلك مسبقاً لالتقاط أفضل الصور عندما تكون في إجازة الخريف.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
شواطئ-المملكة-العربية-السعودية

معالم سياحية جديرة بالزيارة في اليوم الوطني السعودي

2743

4 فوائد لتأمين السفر

16-08-08_01-00-37-5

نصائح لتنظيم رحلة ممتعة

ISS031-E-670202-1400x850_476081_highres

الهيمالايا من الأعلى.. قمم العالم من الفضاء

111-3

ا أجمل الأماكن السياحية في بلباو إسبانيا

iStock-614307964

أفضل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا

أخبار متعلقة
16-08-08_01-00-37-5

نصائح لتنظيم رحلة ممتعة

باتاغونيا

أفضل الأماكن السياحية لقضاء شهر عسل في فصل الخريف

سفر-النساء-5-نصائح-مهمة-ليبقين-في-أمان

نصائح أساسية للفتيات عند السفر بمفردهم