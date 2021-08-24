الوكيل الإخباري - بين التأكد من أن حقيبتك لا تزيد عن الوزن المسموح به والاندفاع إلى بوابتك قبل إغلاق الأبواب، يمكن أن يكون السفر الجوي تجربة مرهقة، إشارة إلى أن إرشادات وسياسات بعض شركات الطيران قد تغيرت بسبب جائحة فيروس كورونا، لذا يجب التأكد من مراجعة مواقعها على الويب للحصول على أحدث معلومات السفر.

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أبرز النصائح قبل السفر بالطائرة :

تنزيل تطبيق شركة الطيران الخاص بك



ما لم تكن تقوم بفحص الحقيبة، فليس هناك سبب للوقوف في طابور عند مكتب تسجيل الوصول أو التعامل مع كشك به بصمات الأصابع في المطار. قم بتنزيل تطبيق شركة الطيران في وقت مبكر، وتأكد من إدخال تفاصيل الحجز، ثم استخدمه لتسجيل الوصول. بهذه الطريقة، يمكنك التوجه مباشرة إلى الأمن عند وصولك إلى المطار.



الحصول على بطاقة ائتمان شركة الطيران



تقدم بطاقات ائتمان شركات الطيران امتيازات لحاملي البطاقات مماثلة للنخبة، بما في ذلك الحقائب المسجلة المجانية وأولوية الصعود على متن الطائرة. يمكن أن يوفر لك حمل إحدى هذه البطاقات المال الذي تنفقه على الأمتعة ويضمن لك العثور على مساحة للحمل في الصناديق العلوية قبل الحشد.



التحقق من بدائل الطائرات



يمكن أن تختلف المقاعد ووسائل الراحة بشكل كبير، حتى من طائرة إلى أخرى داخل عائلة واحدة من الطائرات في أسطول شركة طيران معينة. بمجرد أن تستقر على شركة طيران، تحقق جيدًا من نوع الطائرة وخريطة المقاعد على موقع شركة النقل للتأكد من أنك تسافر بالطائرة التي تريدها.



تقييم وضع الجلوس



سواء كنت تحب نافذة أو ممرًا، يجدر بك التأكد من أن المكان الذي اخترته على متن الطائرة لن يكون قريبًا جدًا من المطبخ أو المراحيض، مع الضوضاء المرتبطة بها والروائح.



البقاء منظماً



احتفظ بجميع معلوماتك في مكان واحد باستخدام التطبيق في Air أو TripIt، وهما تطبيقان يقومان بأشياء مثل توحيد حالات الرحلة، وأوقات تسجيل الوصول، وأرقام البوابات، ومواقع الصالات القريبة، وسوف يطلعك على الجدول الزمني وتغييرات البوابة.



جمع أدواتك



يحمل المسافرون مجموعة من الالكترونيات لا سيما الهاتف والكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي والكاميرا وشاحن احتياطي وأسلاك الكهرباء، ولحسن الحظ، هناك حقائب تنظيم وافرة لإبقاء جميع أجهزتك وكابلاتك في متناول اليد وجاهزة للفحص الأمني.

المصدر - سيدتي