أبرز النصائح لاختيار ملابس مريحة للسفر

الوكيل الإخباري - عند توضيب حقائب السفر، يواجه المسافر مشكلة الأوزان الزائدة للحقائب، نتيجة تكدس الملابس التي لا تتناسب مع متطلبات السفر والحركة خلال الرحلة.

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النصائح التي تساعد المسافر في اختيار نوعية الملابس خلال رحلة السفر :

* يجب على المسافر أن يتحقق من طقس الوجهة السياحية المتجه إليه لقضاء الرحلة، وذلك من خلال البحث المُكثف عبر الإنترنت ومراجعة البيانات لمعرفة توقعات الطقس بالمدينة المقصودة، لتحديد نوعية الملابس.

* يمكن اختيار الملابس التي تتلاءم ألوانها مع بعضها البعض، بدلًا من توضيب المزيد من الملابس، علماً أنه من السهل مطابقة جميع الملابس بزوج واحد أو زوجين من الأحذية.



* يفضل أن يستعين المسافر بالملابس المقاومة للتجاعيد بحيث يسهل توضيبها بالطريقة الملائمة لوضعية الحقيبة.

* ينصح بضرورة الاهتمام بتوضيب الملابس التي تحمي من أشعة الشمس، لا سيما الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية نظرًا لقدرتها على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

* يفضل اختيار حذاءًا مريحًا، بشرط أن يكون ملائمًا مع الملابس، كما أنه يجب عدم ارتداء الأحذية الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأحذية سهلة يمكن خلعها بسهولة.

المصدر - سيدتي

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