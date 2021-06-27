أبرز مواقع السياحة السوداء

الوكيل الإخباري - منظر غروب الشمس فوق الجزر المرتفعة عن سطح البحر وما بها من شعاب مرجانية وأسماك ملونة، الحدائق المزينة بالورود ذات الرحيق الساحر والمساحات الشاسعة الخضراء مع الهواء الطلق المنعش ،أجواء الضحك والمرح

والسهر في المهرجانات والأمسيات الراقصة مع استكشاف المغامرات خلال السفر في الكهوف والبحيرات والشلالات الرائعة.

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تلك هي السياحة التي نعرفها ويعرفها الجميع ولكن نتساءل ما هي السياحة السوداء.



هي تلك المناطق التي ارتبطت بالحروب والكوارث الطبيعية ، هي كل ما هو محزن ومؤلم مرتبط بالموت بشكل عام.

أماكن السياحة السوداء :

1-هجمات 11 سبتمبر بنيويورك

هي هجمات ارهابية استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001م.

تمت بواسطة 4 طائرات نقل مدني تقودها فرق من تنظيم القاعدة وقد نجحت 3 طائرات في تنفيذ مهامها وفشلت الرابعة وانفجرت في مناطق بنسلفانيا.

وضربت الطائرات مركز التجارة العالمي مما أدى انهيار البرجين مقتل 2996 شخص.

تعتبر حادثة 11 سبتمبر من أشهر الحوادث العالمية وحتى يتم نسيان تلك الفاجعة ، تم إنشاء نافورة مياه كبيرتين مكان كل برج.

المياه تتجه للأسفل وليس للأعلى وكتب على الحاجز المحيط بها أسماء الضحايا.

وأصبح المكان يضم نصب تذكاري وحديقة والنوافير ومتحف ويضم المتحف بعض آثار الحادث من تفاصيل وصور وأفلام وثائقية ومتعلقات الضحايا.

ويتدفق السياح من جميع أنحاء العالم على هذا المكان الذي شهد كارثة بشرية هي الأشهر في التاريخ المعاصر.



2-جزيرة روبن جنوب أفريقيا

هي جزيرة في المحيط الاطلسي تبعد نحو 12 كيلومتر مربع عن شاطئ كيب تاون في جنوب افريقيا، وهي مقر السجن العنصري الذي وضع فيه الرئيس السابق نيلسون مانديلا في ظروف صعبة ولسنوات طويلة.

وقد ادرجت الجزيرة ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي وأصبحت مزارا عالميا يقصده العديد من السياح من خلال الزوارق من كيب تاون.



3-حطام تيتانيك المحيط الأطلنطي

منذ نحو قرن من الزمان غرقت السفينة تيتانك خلال رحلتها من لندن الى نيويورك عبر المحيط الأطلسي وأنهت الطبيعة أسطورة السفينة التي لا تغرق حسب رأي مصمميها فقد كانت مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

اصطدمت السفينة بجبل جليدي أدى لغرقها وكانت كارثة كبيرة جدا للعالم.

وأصبح من الممكن للسياح زيارة تلك السفينة المنكوبة في أعماق البحار من خلال فرق كشفية ولكن لابد ان يكون السن فوق 18 سنة وأن يمتلك الفرد الذي يود القيام بالرحلة الاستكشافية 125 ألف دولار هي قيمة تكاليف الرحلة.



4-برج الباباس تركيا

هي قصة غريبة عجيبة من مشروع فخم ضخم سوف يحقق طفرة في الاقتصاد التركي إلى إفلاس مدينة أشباح.

كان مشروع برج الباباز وهو عبارة عن 732 فيلا ومركز تسوق، هي فلل تتميز بالفخامة والرقي وتكلفة الفيلا حوالي 515 ألف دولار، الفلل الفخمة المتراصة في صفوف تعلوها قباب لتكون مثل حدائق ديزني.

ولكن تعرضت خطة البناء الطموحة الى ضربة موجعة وهو ركود قطاع البناء التركي وخسرت الليرة التركية 28% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

وقد أفلست الشركة التي كانت تنفذ المشروع وبقي المشروع على حاله دون تكملة وتحول منتجع برج الباباز إلى مدينة أشباح ومباني خالية من السكان.



5-مفاعل تشيرنوبل أوكرانيا

هي أكبر كارثة نووية شهدها العالم في شمال أوكرانيا السوفيتية وقد حدث ذلك في يوم 26 ابريل عام 1986 هزت انفجارات مفاعل تشيرنوبيل لتصبح أكبر كارثة تكنولوجية في القرن العشرين.

وأدت قوة الانفجار إلى انتشار التلوث على أجزاء كبيرة من الاتحاد السوفيتي .

المصدر - سائح





