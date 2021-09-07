أبطال ديزني على الجليد يزورون المعالم الترفيهية الشهيرة في جزيرة ياس

الوكيل الإخباري - كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن ظهور نجم عرض "ديزني على الجليد التقي ببطلك المفضل"، الشهير "ميكي ماوس"، في أماكن متفرقة من الجزيرة، وذلك بعد الافتتاح الناجح لعرض "ديزني على الجليد"، والذي تستضيفه "الاتحاد أرينا"، الصالة الداخلية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والمجهزة بأحدث المعدات، في الفترة من 2 حتى 11 سبتمبر المقبل.

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وانضمت شخصية "ميكي ماوس" المحبوبة إلى فناني التزلج على الجليد، المشاركين في عرض "ديزني على الجليد"، لزيارة عدد من الوجهات في جزيرة ياس، والتي تضم: فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، الاتحاد أرينا، ياس لينكس أبوظبي، كلايم أبوظبي، ياس مول، وحلبة مرسى ياس.





عرض "ديزني على الجليد" هو مغامرة مليئة بالحكايات البطولية، والمستوحاة من قصص "ديزني"، وشخصياتها المفضلة لدى الأطفال، حيث يجلب العرض أهم نجوم الأطفال المفضلين إلى جزيرة ياس، في الفترة من 2 وحتى 11 سبتمبر الجاري، لينضموا إلى موانا، والنصف إله ماوي، في رحلتهما إلى المجهول لاستعادة قلب "تي فيتي" المسروق، كما سيكونون جزءاً من رحلة آنا وإيلسا في سعيهما لحماية المملكة.

وسيغوصون في أعماق البحر لاختبار قوة الحب الحقيقي مع عروس البحر، كما سيتحدون مع رابونزيل من تانجلد، وهي تتجرأ على استكشاف العالم الغامض خارج عالمها، كما سيكونون شاهدين على جرأة بيل وهو يروض الوحش المخيف.

وتتيح الجزيرة للعائلات التي تتطلع إلى الإقامة في الجزيرة والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى، الفرصة للحصول على باقة عطلة نهاية الأسبوع العائلية المثالية مع باقة "الدخول المجاني للأطفال".

والتي تتيح إمكانية الدخول المجاني إلى المدن الترفيهية الثلاث في جزيرة ياس، بما في ذلك: عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، لكل طفل دون سن 12 عاماً يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للباقة، كما تتضمن الإقامة وتناول الطعام مجاناً في بعض من أفضل الفنادق في الوجهة، بالإضافة إلى تذاكر مجانية إلى متحف اللوفر أبوظبي. ويمكن حجز الباقة من خلال الموقع الإلكتروني للوجهة: www.yasisland.ae















المصدر - زهرة الخليج

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