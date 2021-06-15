أبوظبي الأولى عربياً كأفضل المدن الملائمة للعيش

الوكيل الإخباري - حصلت أبوظبي على المرتبة الأولى عربيًا، في قائمة أكثر المدن الملائمة للعيش للعام 2021 للسنة الثانية على التوالي، وذلك وفقًا لمجلة “إيكونوميست” البريطانية.

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وتصدرت أبوظبي التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في “إيكونوميست”، عن أفضل المدن الملائمة للحياة الجيدة، لتتقدّم بـ7 مراكز إضافية بين 140 دولة في الترتيب الخاص بالتصنيف، بسبب اتباع أبوظبي لمجوعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في ظل جائحة كورونا، مما ساهم بشكل كبير في تخطي أزمة كورونا بنجاح.



وحققت الإمارة المركز الأول عربيًا، وتلتها دبي كثاني أفضل مدينة للعيش في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار التصنيفات الإقليمية التي تتعلق بجودة الحياة خلال عام 2021 الجاري.



ونجحت أبوظبي ودبي في تحقيق المراكز الأولى إقليميًا في جودة الحياة، بالرغم من وجود العديد من التحديات الهائلة التي أثرت على تصنيف المدن حول العالم من حيث جودة الحياة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات في “إيكونوميست” الخاص بأفضل المدن الملائمة للعيش، يعتمد على 5 معايير رئيسة تتمثل في الاستقرار، وجودة النظام الصحي، وجودة النظام التعليمي، والثقافة والبيئة، وجودة البنية التحتية.

المصدر - الترند العرب