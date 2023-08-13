"أبوظبي" تخفض الرسوم على المنشآت الفندقية لتشجيع السياحة

الوكيل الإخباري- عدلت دائرة الثقافة والسياحة – فى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية في الإمارة، في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الضيافة والسياحة بالإمارة.

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وتنص التعديلات على خفض الرسم السياحي من 6 إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، وإلغاء رسم البلدية البالغ 15 درهماً للغرفة في الليلة، وإلغاء الرسم السياحي 6%، ورسم البلدية 4% المطبق على مطاعم الفنادق، والاستمرار في تحصيل رسم البلدية 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل وفقا لصحيفة البيان" الإماراتية.



وتسري التعديلات من أول سبتمبر المقبل، بناءً على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتشجيع السياح والزوار على الاستمتاع بما توفره الإمارة من معالم ومرافق عالمية المستوى، بما يشكل داعماً أساسياً لقطاع الضيافة.

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