أبوظبي تعلن فرص مميزة لحصول الأطباء على الإقامة الذهبية

الوكيل الاخباري - أعلنت إمارة أبوظبي عن فرص جديدة للأطباء تمكنهم من الحصول على الإقامة الذهبية، التي تصل مدتها إلى 10 سنوات، يمكن من خلالها البقاء في الإمارات العربية المتحدة لفترات طويلة.



ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ"دائرة الصحة" في أبوظبي على "تويتر"، مشيرة إلى أن تلك الفرص يتم طرحها بالشراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين.



وتقول "دائرة الصحة" في أبوظبي: "نتطلع لإطلاق باقة جديدة مميزة لحصول الأطباء على الإقامة الذهبية في أبوظبي".

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وتابعت: "ندعوك للتقدم بطلبك الآن من خلال البريد الإلكتروني".



ونشرت "دائرة الصحة" مجموعة من الصور ترصد تفاصيل عن المبادرة، مؤكدة أنها تشمل الأطباء المقيمين في أبوظبي، الذين تم ترشيحهم من قبلها.



وتتميز الإقامة الذهبية بأنها تمنح المقيمين إقامة طويلة الأمد في أبوظبي، إضافة إلى قدرتهم على كفالة أفراد الأسرة.



ويقول مكتب أبوظبي للمقيمين، إن الإقامة الذهبية متاحة للمستثمرين الأجانب والمواهب العالمية، خاصة في مجالات العلوم.



كما يمكن أن يحصل عليها الموهوبون في مجالات الرياضة وأصحاب الشركات الناشئة، الذين يتميزون بالإبداع في عملهم.

المصدر : سبوتنك



