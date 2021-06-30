أبوظبي تعيد الحفلات الموسيقية إلى جزيرة ياس ضمن احتفالات عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية في جزيرة ياس، والتي من المقرر أن يُحييها مجموعة من أهم نجوم الغناء في العالم العربي، ومنهم تامر حسني وحسين الجسمي وأصالة وميريام فارس.



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وتُنظّم دائرة السياحة، الحفلات الغنائية يوميّ 22 و23 يوليو المقبل، في الاتحاد أرينا، وذلك في ظل الاستعداد للاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد جزيرة ياس أيضًا تنظيم مجموعة من العروض المُميزة للألعاب النارية والتي ستستمر على مدار 3 ليالٍ ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المُبارك.

كما ستبدأ هذه العروض الكبرى من ياس باي والتي تُعدّ "واجهة ياس البحرية"، وسيتم البث المباشر لهذه العروض على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بجزيرة ياس، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



وكشفت دائرة السياحة والثقافة، عن مجموعة من الإرشادات للراغبين في حضور هذه الحفلات الغنائية، في محاولة لضمان الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.



وتتضمن الإرشادات إلزام الحضور من سن 16 عامًا وما فوق بإجراء اختبار PCR والحصول على نتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة، بالإضافة إلى أن شرط حصولهم على جرعتيّ لقاح كورونا.



أما بالنسبة للحضور بين سن 12 – 16 عامًا، فيُمكنهم إجراء اختبار PCR والحصول على نتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة دون اشتراط حصولهم على لقاح كورونا، علمًا أنه لا يُسمح بدخول الأطفال من هم دون 12 عامًا إلى الحفل.



من جانب آخر، فتتوفر التذاكر الخاصة بالحفلات الغنائية، منذ أمس الاثنين 28 يونيو 2021 عبر EtihadArena.ae و PlatinumList.net.

المصدر - سيدتي





