أبوظبي تمدد إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، قراراً بتمديد إعفاء المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة من الرسوم السياحية ورسوم البلدية، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي، كجزء من حزمة المشروعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

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وجاءت الخطوة ضمن إطار الجهود الرامية إلى دعم الشركاء وأصحاب المصالح لمواجهة تداعيات «كوفيد 19»، حيث ارتأت الدائرة أن تقدم مبادرات إضافية لدعم القطاع السياحي، عبر خلال تمديد الإعفاءات حتى 30 يونيو.



وكانت الدائرة قامت بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لسنة 2020 بشأن مبادرات حزمة الحوافز الاقتصادية لأبوظبي، عبر إرسال القرارات والتعاميم التنفيذية اللازمة بشأنها للمنشآت الفندقية والسياحية، حيث تم إخطارهم بقرار الإعفاء من الرسوم السياحية والبلدية اعتباراً من 16 مارس 2020.



وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن القرار يُسهم في مساندة الشركاء وأصحاب المصلحة لإعادة تنشيط القطاع السياحي وضمان تعافيه من آثار الجائحة، كما أنّه يوفر للمنشآت الفندقية والسياحية الفرصة لتطوير وتحسين تجاربهم ومنتجاتهم.

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