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الإثنين، 23-11-2020 01:23 م

أبوظبي.. مؤشرات إيجابية لعودة قوية لقطاع السياحة

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الوكيل الاخباري-  عقدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي هذا الأسبوع اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي افتراضيا.

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قدّم الاجتماع لمحة عامة حول عائدات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست التعافي التدريجي للقطاع بعد تأثره بسبب جائحة كوفيد-19، حيث حققت العاصمة خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي، مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة.

 


وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46%، مدعومة بزيادة بنسبة 95% في إجمالي عدد النزلاء، بحسب ما نقل موقع "دائرة الثقافة والسياحة".

 


وقد تجلى هذا التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83%، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119%، تزامنًا مع زيادة سعة مقاعد كافة شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364% خلال هذه الفترة.


وتعود هذه المؤشرات الإيجابية إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم السياحة الداخلية من خلال سلسلة من المبادرات كبرنامج شهادة Go Safe وحملتي اكتشف المفاجأة واكتشف أبوظبي.

 


وكان لبرنامج شهادة Go Safe مساهمة فعّالة في تعزيز ثقة المستهلك ودفع عجلة القطاع السياحي عبر الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية العاملة ضمن نطاق الإمارة، حيث حاز 93 من فنادق العاصمة على الشهادة بشكل كامل خلال الربع الثالث.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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