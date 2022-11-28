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الإثنين، 28-11-2022 04:43 م

أجمل أماكن الترفيه في الإمارات

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الوكيل الإخباري - تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأماكن رائعة لمحبي الترفيه.. اليوم سنستعرض أبرز الأماكن، التي يمكنكم قضاء سهرة رائعة أو يوماً جميلاً ومختلفاً فيها، فضلاً عن أماكن تنظيم فعاليات الترفيه بذاتها.

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الكثبان الرملية في دبي
دبي محاطة بالكثبان الرملية التي لا نهاية لها، والتي عليك ببساطة أن تراها. فالمناظر الطبيعية الصحراوية التي تحيط بالمدينة جميلة. انطلق في رحلة برية في الكثبان الرملية كجزء من رحلات السفاري في الصباح.

 

استراحة على الشاطئ
تعد المنتجعات الشاطئية في رأس الخيمة وعجمان على وجه الخصوص ملاذاً مفضلاً للكثيرين، بينما يعد شاطئ العقة في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خياراً شائعاً لمرتادي الشواطئ، الذين يرغبون في الابتعاد عن الازدحام.

 

برج خليفة
هو أحد أشهر المباني في الإمارات العربية المتحدة، ومعلم دبي الشاهق.

 

جبل جيس في رأس الخيمة
أعلى قمة في الإمارات العربية المتحدة، جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، وهو مركز نشاط رئيسي.

 

رحلة على الطريق حتى جبل حفيت
يقع جبل حفيت على أطراف واحة مدينة العين، وهو من أكثر الوجهات شعبية للاستمتاع بالطبيعة في إمارة أبوظبي.
ويوفر الهواء الجبلي البارد على القمة فترة راحة من الحرارة، خلال فصل الصيف.

 

الأسواق
بالنسبة للعديد من زوار دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد التسوق أحد عوامل الجذب الرئيسية.

 

 

زهرة الخليج

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