أجمل أماكن سياحية في مدينة الأحساء السعودية

الوكيل الاخباري- الأحساء، هي إحدى المحافظات السعودية الواقعة في الجهة الشرقية من البلاد، وتعد أكبر محافظة في المملكة لناحية المساحة إذ تبلغ مساحتها قرابة 534 ألف كيلومتر أي ما يعادل ربع مساحة المملكة. والأحساء غنيّة بالماء، وتحيط بها أشجار النخيل من كل مكان، كما تحضن العديد من الأماكن السياحية التراثية والمباني الأثرية العريقة.



أماكن سياحية في الأحساء



متحف الأحساء الوطني للآثار والثراث



يقع المتحف في الهفوف، وهو من معالم الأحساء السياحية الهامة لما يعكسه من تاريخ وحضارة الأحساء، ويتناول تاريخ نشأة الأرض من الناحية الجيولوجية، ثمّ الجغرافية، كما يتيح لزائريه فرصة التعرف إلى حركة القارات وعمر الأرض والأزمنة الجيولوجية.



جبل القارة



من مناطق الجذب السياحي، بالقرب من مدينة الهفوف عاصمة الأحساء، ويمتاز بتنوع ألوانه، وهو ما يزيد من مظهره الرائع. كما يحتوي على كهوف ومغارات رائعة تعرف ببرودتها في الصيف ودفئها في الشتاء. الجبل شبيه بمنتجع طبيعي يحيط النخيل بكل جانب منه.



قصر إبراهيم الأثري



يمتدّ القصر على 16500 متر مربع، وهو تحفة أثرية ضخمة شيدها العثمانيون في مدينة الأحساء. كانت وظيفة المكان هي حماية المدينة وتحصينها ضد الهجمات، وفيه مسجد وأبراج ضخمة تعكس الطراز العسكري في البناء. وقد تحوّل إلى مزار سياحي عالمي.



مسجد جواثا



يتمتع المسجد بتاريخ عريق، ويبعد عن الهفوف حوالى 17 كيلومترًا، وهو ثاني مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة في الإسلام بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وشيد المسجد على يد بنى عبد قيس بعد دخولهم الإسلام، ولا يزال يحتفظ بتصميمة الأصيل على الرغم من مرور الزمن.



بيت الملا



يرجع تاريخه إلى بدايات القرن العشرين، ويشتهر أيضًا ببيت البيعة، وهو الواقع في حي الكوت. وقد أقام فيه الملك عبد العزيز الراحل بعد أن دخل الهفوف. يعكس البيت الطراز العربي الكلاسيكي، مع ضمّ فناء كبير.



متنزه الأحساء الوطني



من أشهر المتنزّهات في مدينة الأحساء؛ كان شيّد في سنة 1962 في إطار مشروع لصد زحف رمال الصحراء على المنطقة من مدن وقرى الأحساء. مساحة المنتزه الخضراء فسيحة، وهو يضمّ مكانًا خاصًّا بسباق الخيل والدراجات النارية، ويمثّل أكبر منتجع ترفيهي للعائلات في الأحساء، مع جذب الفئات العمرية الصغيرة، إضافة إلى تنظيم المهرجانات.

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