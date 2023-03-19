الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"إيجابي" ينظم ورشة حول شمول المرأة بالقطاع الصناعي

4 مترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس

السفارة التركية تحتفل بيوم الشهيد في السلط

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا

الهواري يلتقي وفد معهد أبحاث الجيش الأميركي ومؤسسة البحوث الطبية

لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

الموافقة على مشروع نظام السِّجل الإلكتروني

الحكومة : يوم الآثار الأردني في 27 حزيران

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

الأحد، 19-03-2023 04:28 م

أجمل الأماكن التي ينصح بزيارتها في هولندا

9حخح


الوكيل الاخباري - تعتبر هولندا من أجمل البلدان التي تستطيع السفر إليها، فأغلب مساحاتها عبارة عن مسطحات مائية رائعة الجمال، لكن هناك الكثير من الأماكن الرائعة، التي ينصح بزيارتها عند وجودك فيها.

تعرفوا إلى هولندا، والمدن الفريدة المتقاطعة مع القنوات والمنتزهات الوطنية المليئة بالغابات الخضراء الداكنة.


حديقة "Hoge Veluwe" الوطنية
هي واحدة من أكثر المساحات الطبيعية المذهلة للاستكشاف في هولندا، وتعتبر أكبر حديقة وطنية في هولندا، وهي موطن لبعض من أجمل المناظر الطبيعية في البلاد، وتنتشر فيها الغزلان والخنازير البرية ومناطق الغابات الكثيفة، الحديقة هادئة ومنطقة ممتازة لمشاهدة الحياة البرية.

منطقة جوردان - أمستردام 
العاصمة الجميلة، وواحد من أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها بسهولة في هولندا، وعلى الرغم من أن المقاهي هي الوجهات الأشهر، التي يعتقد البعض أنها الأجمل، فإن للمدينة جانباً آخر، حيث يمكنك العثور على جمال أمستردام الحقيقي في منطقة جوردان الهادئة، فشوارعها تشبه المتاهة، وتصطف على جانبيها المقاهي البوهيمية والمعارض الفنية ومتاجر البوتيك التي تبيع أحدث صيحات الموضة.

العاصمة مليئة بالمتاحف الفنية، لكن إذا كنت تريد أن ترى واحدة من أشهر اللوحات الهولندية، "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"، فستجدها في متحف موريتشيس في لاهاي.

اضافة اعلان

 


 


أوترخت
مدينة رائعة للاستكشاف في هولندا، وأوترخت هي أقدم مدن هولندا وواحدة من أفضلها. إنها أيضاً واحدة من أكثر مدنها جاذبية وترحيباً، مع وجود حي جميل من العصور الوسطى ووفرة من العناصر القوطية التي تضيف لمسة فنية إلى دوارات المدينة والمواقع السياحية، فإن هذه المدينة دائماً تكون على رأس القائمة.

حدائق كيوكينهوف
حدائق كيوكينهوف هي بقعة جمال شهيرة في هولندا، ويجب ألا يغادر أي زائر هولندا دون رؤية حقول اللافندر، فهي أحد أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها أثناء وجودك هنا، وإذا قمت بزيارتك في فصل الربيع تقريباً، فستتمكن من رؤية بعض من أفضل الأزهار في البلاد بحدائق كيوكينهوف، الواقعة بالقرب من مدينة ليسي (منطقة اللمبة في هولندا).

ليدن
واحدة من أجمل المدن التي تزورها في هولندا، وتقع هذه المدينة الصغيرة والجميلة على بعد حوالي 25 ميلاً من أمستردام، وتشتهر بوجود أقدم جامعة في البلاد، وكونها مسقط رأس رامبرانت، ويعطي العدد الكبير من الطلاب المكان أجواء شبابية، لكن المشهد هنا لايزال تقليديًا للغاية، مع توقع رؤية القنوات الهادئة والمتاحف المهمة والمدينة القديمة الجميلة المليئة بالهندسة المعمارية التي تعود إلى قرون قديمة.

وادي كيندردجيك
موقع رائع للتراث العالمي لليونسكو، حيث ستجد تسع عشرة طاحونة هوائية، يعود تاريخها إلى أواخر العصور الوسطى، وما بعدها.

إنه مكان ساحر، وواحد من أفضل وأهم المواقع السياحية الهولندية في عام 1997، وتم تصنيفه كموقع تراث عالمي لليونسكو.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
230611

جولة على أشهر المدن السياحية لقضاء شهر رمضان 2023

arnel-hasanovic-Nl-SXO4FAHw-unsplash-1024x683

كيفية اختيار مقاسات حقائب السفر المناسبة للرحلات السياحية

الطائرة2-7-860x484

خطوات ضرورية يجب معرفتها قبل اختيار المقعد على متن الطائرة

229656

نصائح وحلول عملية لجعل السفر ممتعا ومريحا وأقل إجهادا

228585

لرؤية تفتح الأزهار والنشاطات في الهواء الطلق.. 3 وجهات ربيعية مثالية

AN_476c5image_story

العلا تستضيف حفل منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية

أخبار متعلقة
223091

تعرفوا إلى أبرز أسباب السياحة في هولندا خلال أشهر الربيع