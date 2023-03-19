أجمل الأماكن التي ينصح بزيارتها في هولندا

الوكيل الاخباري - تعتبر هولندا من أجمل البلدان التي تستطيع السفر إليها، فأغلب مساحاتها عبارة عن مسطحات مائية رائعة الجمال، لكن هناك الكثير من الأماكن الرائعة، التي ينصح بزيارتها عند وجودك فيها.



تعرفوا إلى هولندا، والمدن الفريدة المتقاطعة مع القنوات والمنتزهات الوطنية المليئة بالغابات الخضراء الداكنة.





حديقة "Hoge Veluwe" الوطنية

هي واحدة من أكثر المساحات الطبيعية المذهلة للاستكشاف في هولندا، وتعتبر أكبر حديقة وطنية في هولندا، وهي موطن لبعض من أجمل المناظر الطبيعية في البلاد، وتنتشر فيها الغزلان والخنازير البرية ومناطق الغابات الكثيفة، الحديقة هادئة ومنطقة ممتازة لمشاهدة الحياة البرية.



منطقة جوردان - أمستردام

العاصمة الجميلة، وواحد من أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها بسهولة في هولندا، وعلى الرغم من أن المقاهي هي الوجهات الأشهر، التي يعتقد البعض أنها الأجمل، فإن للمدينة جانباً آخر، حيث يمكنك العثور على جمال أمستردام الحقيقي في منطقة جوردان الهادئة، فشوارعها تشبه المتاهة، وتصطف على جانبيها المقاهي البوهيمية والمعارض الفنية ومتاجر البوتيك التي تبيع أحدث صيحات الموضة.



العاصمة مليئة بالمتاحف الفنية، لكن إذا كنت تريد أن ترى واحدة من أشهر اللوحات الهولندية، "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي"، فستجدها في متحف موريتشيس في لاهاي.



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أوترخت

مدينة رائعة للاستكشاف في هولندا، وأوترخت هي أقدم مدن هولندا وواحدة من أفضلها. إنها أيضاً واحدة من أكثر مدنها جاذبية وترحيباً، مع وجود حي جميل من العصور الوسطى ووفرة من العناصر القوطية التي تضيف لمسة فنية إلى دوارات المدينة والمواقع السياحية، فإن هذه المدينة دائماً تكون على رأس القائمة.



حدائق كيوكينهوف

حدائق كيوكينهوف هي بقعة جمال شهيرة في هولندا، ويجب ألا يغادر أي زائر هولندا دون رؤية حقول اللافندر، فهي أحد أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها أثناء وجودك هنا، وإذا قمت بزيارتك في فصل الربيع تقريباً، فستتمكن من رؤية بعض من أفضل الأزهار في البلاد بحدائق كيوكينهوف، الواقعة بالقرب من مدينة ليسي (منطقة اللمبة في هولندا).



ليدن

واحدة من أجمل المدن التي تزورها في هولندا، وتقع هذه المدينة الصغيرة والجميلة على بعد حوالي 25 ميلاً من أمستردام، وتشتهر بوجود أقدم جامعة في البلاد، وكونها مسقط رأس رامبرانت، ويعطي العدد الكبير من الطلاب المكان أجواء شبابية، لكن المشهد هنا لايزال تقليديًا للغاية، مع توقع رؤية القنوات الهادئة والمتاحف المهمة والمدينة القديمة الجميلة المليئة بالهندسة المعمارية التي تعود إلى قرون قديمة.



وادي كيندردجيك

موقع رائع للتراث العالمي لليونسكو، حيث ستجد تسع عشرة طاحونة هوائية، يعود تاريخها إلى أواخر العصور الوسطى، وما بعدها.



إنه مكان ساحر، وواحد من أفضل وأهم المواقع السياحية الهولندية في عام 1997، وتم تصنيفه كموقع تراث عالمي لليونسكو.

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