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الإثنين، 03-01-2022 04:20 م

أجمل الأماكن السياحية الاستوائية الجديرة بالزيارة

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الوكيل الإخباري - الشواطئ الحالمة والمناظر الطبيعية المورقة وأشعة الشمس اللامتناهية، هي مميزات العطلة الاستوائية المثالية. البعض يمتاز بالجمال الطبيعي، ويضيف البعض الآخر عوامل جذب ثقافية إلى هذا المزيج، مع العادات الغريبة والهندسة المعمارية والمأكولات الشهية.

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أجمل الأماكن السياحية الاستوائية الجديرة بالزيارة :

 

أيتوتاكي

أيتوتاكي في جزر كوك، تربطها علاقات وثيقة بنيوزيلندا، تنعم ببحيرة مائية مضيئة، وقمم مورقة، وشواطئ رائعة مليئة بأشجار النخيل.
راروتونجا هي أكبر جزر كوك، وهي البوابة السياحية الرئيسية. تعتبر السباحة والغطس والتجديف بالكاياك وصيد الأسماك من الأنشطة الشهيرة في جزر كوك، وتوفر الجزيرة نافذة على حياة القرية الهادئة.

 

كاواي

كاواي هي بقعة استوائية مثالية، للباحثين عن عطلة استوائية. تجذب الغابات المطيرة المورقة والشلالات والقمم الساحلية الخضراء الرائعة عشاق الطبيعة من جميع أنحاء العالم. إنها تحفة طبيعية من المناظر المنحوتة بالحمم البركانية الدرامية، تتمتع الجزيرة بأجواء أكثر استرخاء من جزيرتي ماوي وأواهو الشقيقتين.

 

أمبرجريس كاي

قبالة طرف شبه جزيرة يوكاتان، أمبرجريس كاي في بليز هي واحدة من أكثر الأماكن شعبية للزيارة في بليز والأكبر من 200 جزيرة كايز. في حين أن شواطئها الكاريبية أفضل بشكل عام لصيد الأسماك من السباحة، وذلك بفضل ازدهار مسطحات عشب السلاحف، فإن محمية هول تشان البحرية الرائعة تعوض أكثر من ذلك، مع الغوص الرائع على بعد أقل من نصف ميل من الشاطئ.

 

سيدتي 

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