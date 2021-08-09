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الإثنين، 09-08-2021 04:23 م

أجمل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة في الغارف بالبرتغال

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الوكيل الإخباري - تعتبر الغارف وجهة شاطئية جذابة، علماً أنه هناك الكثير للاستمتاع به أكثر من الرمال والأمواج.

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أبرز المعالم السياحية الجديرة بالزيارة في الغارف عند السياحة في البرتغال :

 

كيب سانت فنسنت
من المؤكد أن المنارة الشهيرة في ساجريس يجب أن تراها، وكذلك المنحدرات القريبة التي تنزل في البحر غامضة وبرية هذا هو أحد كنوز الغارف الساحلية ومعلم ذو أهمية تاريخية ومعمارية.

سيرا دي مونشيك
ربما يكون من المستحيل الابتعاد عن المناظر الساحلية النموذجية من سيرا دي مونشيك (جبال مونشيك) في وسط الغارف وعلى مرمى حجر من ألينتيخو إنها أعلى قمة في هذه المنطقة وهي موقع رائع للقيام برحلة برية.

زومارين الغارف
تعد زومارين الغارف حديقة ترفيهية بطابع بحري تمثل نقطة جذب مثالية لجميع أفراد الأسرة. من الزلاقات المائية إلى عروض الدلافين ، تعد هذه منطقة جذب مليئة بالطاقة ويسهل الوصول إليها أيضاً في البوفيرا الملائمة للسياح.

 

حديقة حيوان لاغوس

لقضاء يوم محاط بالأصدقاء ذوي الفراء، توجه إلى حديقة حيوان لاغوس. افتُتحت الحديقة في نوفمبر 2000 وكانت ملاذاً رئيسياً في الغارف للطبيعة ، بالإضافة إلى مكان يتم فيه مشاركة تعليم الحفظ والحفظ بالإضافة إلى وسائل الراحة المتوفرة في حديقة الحيوانات التقليدية ، تضم حديقة حيوان لاغوس أيضاً منطقة سباحة.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

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