الوكيل الإخباري- تعد الأندلس مكاناً للتناقضات، الجبال المغطاة بالثلوج، وديان الأنهار الخضراء المورقة، والوديان البرية. من مدينة ماربيا الجذابة إلى مدينة الميناء القديمة في مالقة، ومدينة جيان، تضم الأندلس بعضاً من أكثر المعالم إثارة في العالم. في الآتي، أجمل الأماكن السياحية في الأندلس.



ماربيا

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على طول كوستا ديل سول، تشتهر مدينة ماربيا بالمناظر الطبيعية الخلابة على شاطئ البحر والمتنزهات التي تصطف على جانبيها أشجار النخيل والشواطئ الرملية الممتدة على طول خط ساحلي يبلغ طوله 27 كيلومتراً. كمدينة عطلة راقية، يوجد في ماربيا الكثير من ملاعب الجولف والنوادي الخاصة التي تلبي احتياجات الضيوف.



وللحصول على مشهد عصري لتناول الطعام، يمكن للسياح التوجه إلى ميناء بورتو بانوس، حيث ترسو العديد من اليخوت الفخمة. تحتوي منطقة الميناء أيضاً على العديد من المطاعم العصرية ومحلات المصممين. يقع شاطئ بلايا لا فونتانيلا، على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المدينة القديمة.



وتمتلك ماربيا مناطق جذب ثقافية مثيرة للاهتمام. المدينة القديمة تزهر بالمنازل المزينة بالأزهار وممرات ساحرة مرصوفة بالحصى. مخبأة في جميع أنحاء شوارع وأزقة المشاة صروح صغيرة وساحات فناء هادئة مع مقاهي الرصيف.

مدينة الميناء القديمة في مالقة





مالقة هي مدينة ساحلية قديمة على البحر الأبيض المتوسط ولديها حصون متضررة تثبت ذلك. تقف القصبة القديمة على قمة تل يطل على الخليج. وتضم مالقة بين امتداد لامتناهي من المنتجعات الشاطئية. على الرغم من أن هذه المدينة الساحلية الجذابة بها شاطئ رملي رائع، إلا أن بلايا دي لا مالاغويتا، ومشاهدة المعالم السياحية بدلاً من حمامات الشمس هي عامل الجذب الرئيسي لزيارة مالقة.



وتوجد مناطق ثقافية جذابة في جميع أنحاء مالقة كالآثار القديمة، وصرح القرن السادس عشر، والحدائق الجميلة، ومتحف بيكاسو، فضلاً عن العشرات من المتاحف الممتازة الأخرى. تمتاز مدينة مالقة القديمة التي تعود للقرون الوسطى بأنها مبهجة بشكل خاص. أثناء استكشاف هذه المتاهة من شوارع المشاة الضيقة، سيجد الزائرون محلات صغيرة جذابة وساحات خفية مليئة بالمقاهي الخارجية وتراسات تناول الطعام في الهواء الطلق.

جيّان





تتمتع مدينة جيّان بأجواء طبيعية خلابة، حيث تغطي التلال المنحدرة بساتين الزيتون الشاسعة. غارقة في التاريخ، نشأت مدينة جيّان كمدينة قرطاجية مسورة، وخلال العصر الروماني كانت منطقة تعدين الفضة.



ومن أبرز المواقع في مدينة جيّان، هو كاستيلو دي سانتا كاتالينا المهيب الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، ويقع على قمة تل صخري. تم الاستيلاء على هذا المعقل المغربي القديم في سنة 1246 من قبل الملك فرديناند الثالث. تم تجديد القلعة بشكل جذاب، وقد تحولت إلى فندق فخم من فئة 4 نجوم.

المصدر: سيدتي