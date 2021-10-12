أجمل الأماكن السياحية في البحرين

الوكيل الإخباري - إذا كنت مهتماً بالتاريخ القديم، فقد كانت البحرين مركز حضارة دلمون القديمة. إذا كنت مهتماً بالتاريخ الحديث، فقد كانت البحرين مركز صيد اللؤلؤ في الخليج وإذا كنت مهتماً بقضاء إجازة على الشاطئ، فالبحرين هي الخيار المناسب.

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في الآتي، أجمل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في البحرين:

متحف البحرين الوطني



يعتبر متحف البحرين الوطني من أشهر المعالم السياحية في البلاد، وهو مقدمة رائعة لتاريخ البحرين، مع لافتات باللغتين الإنجليزية والعربية. يقع في مبنى على الواجهة البحرية، ويعرض الطابق السفلي الاكتشافات الأثرية لدلمون القديمة وقاعة القبور وعادات وتقاليد البحرين، حيث يظهر تأثير جنوب آسيا على الملابس بشكل ملحوظ. في الطابق العلوي، توجد معروضات عن فترات العصر الإسلامي، ومخطوطات تاريخية .

بيت القرآن



بيت القرآن هو مثال رائع للهندسة المعمارية البحرينية الحديثة. بالإضافة إلى المصاحف، فإنه يضم أيضاً المخطوطات والمنحوتات الخشبية وأمثلة للخط الإسلامي.

مسجد الفاتح الكبير



تم إحضار الرخام من إيطاليا لتزيين الأرضية، ووضع الزجاج النمساوي في النوافذ ونحت خشب الساج من الهند محلياً لصنع الأبواب المهيبة التي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار. تستوعب مسجد الفاتح ما يصل إلى 7000 مصلٍ، ويتمتع بجوٍ من الفخامة لا مثيل له في المساجد الأخرى في البحرين.

قلعة الرفاع



بُنيت قلعة الرفاع التي تم ترميمها بالكامل في عام 1812. تبدو قطعة كلاسيكية من التحصينات البحرينية، وتضم اليوم متحفاً صغيراً به ممرات مرتفعة تؤدي إلى سلسلة من المساحات التفاعلية التي تعزز حقاً تجربة الزائر. إذا كان لديك متسع من الوقت، ادخل إلى مسجد القلعة بالقرب من الركن الشمالي

المصدر - سيدتي

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