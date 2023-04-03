أجمل الأماكن السياحية في النمسا لعشاق التاريخ والطبيعة

الوكيل الإخباري - تتمتع النمسا بشعبية كبيرة لكونها تزخر بالقصور المذهلة والقرى المجاورة للبحيرة والمشي لمسافات طويلة في المناظر الطبيعية الرائعة لجبال الألب.

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في الآتي، جولة على أجمل أماكن السياحة في النمسا:

طريق غروسغلوكنر الألبي

لمحبي الذهاب في رحلات ذات مناظر خلابة، فلا يجب تفويت فرصة التجول على طول طريق غروسغلوكنر الألبي الذي يعرض أعلى ممر جبلي مرصوف في النمسا روعة جبال الألب النمساوية من خلال طريق برسوم مرور يبلغ طوله 48 كم ويتميز بما لا يقل عن 36 منحنى. نظرًا للطقس، فإن الطريق مفتوح عادة فقط بين مايو وأكتوبر. سمي على اسم أعلى جبل في البلاد ، ويربط بروك في سالزبورغ مع هايليغنبلوت في كارينثيا. يبلغ أقصى ارتفاع للطريق 2504 متر.

قصر هوفبورغ الإمبراطوري

يعد قصر هوفبورغ الإمبراطوري أحد أروع مناطق الجذب في فيينا. كان هذا المجمع بمثابة المقر الملكي الرسمي لهابسبورغ حتى الحرب العالمية الأولى. بُني القصر على مراحل، مضيفًا أماكن مثل الاسطبلات والمكتبة والمدرسة الإسبانية للفروسية. من المدخل، يمكن للزوار التجول في العديد من المتاحف في الموقع وحتى إلقاء نظرة على الشقق الملكية السابقة.

قلعة هوهن سالزبورغ

عتبر القلعة بلا شك واحدة من أفضل القلاع المحفوظة في أوروبا. تعد زيارة القلعة أحد أهم الأشياء التي يمكن القيام بها في النمسا، وهي قطعة رائعة حقًا من العمارة التي تعود إلى العصور الوسطى.

شلالات كريمل



لزيارة شلالات كريمل، سيتعين على السائح التوجه إلى حديقة هاي تاورن الوطنية داخل ولاية سالزبورغ. بمجرد الوصول إلى هناك، يجب أن يشق طريقه إلى قرية Krimni . بدءًا من وادي Krimmler Ache، يغرق الشلال الخلاب في ثلاثة أقسام منفصلة. يبلغ طول كل من القسمين العلوي والسفلي 140 مترًا تقريبًا، بينما يبلغ طول القسم الأوسط 100 متر.

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