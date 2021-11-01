الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالاردن

البنك المركزي يطلق الحملة الوطنية ادخر.. لتزدهر

إقبال ملحوظ على الاستزراع السمكي في ذيبان

إقامة أول حظيرة لإيواء الكلاب الضالة في الطفيلة

إرادة ملكية بترفيع 10 موظفين في الخارجية الى رتبة سفير

الخصاونة يفوض صلاحيات شراكة القطاع العام والخاص لعمرو

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

توضيح من الوهادنة حول مطعوم كورونا للاطفال

اليمن يسجل 8 إصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

وفاة مواطن بصعقة كهربائية في عمان

الإثنين، 01-11-2021 04:22 م

أجمل الأماكن السياحية في جوا خلال نوفمبر

17694


الوكيل الإخباري - يعدّ نوفمبر شهراً مثالياً لقضاء إجازة حيث يستقر الطقس في  أجزاء كثيرة من العالم، كما تنخفض نسبة السائحين مما يجعله مناسب للباحثين عن رحلات هادئة خارج موسم الذروة.

اضافة اعلان

 

أشهر الأماكن السياحية في جوا :

 

شاطئ أنجونا

يقع شاطئ أنجونا على الساحل الغربي لجوا على بحر العرب، وهو أحد أفضل الشواطئ في جوا. كان الهيبيون أول من جاءوا إلى هنا في الخمسينيات من القرن الماضي ومنذ ذلك الحين أصبح شاطئ أنجونا نقطة ساخنة في جوا للسياح المحليين والدوليين.

 

شلالات دودساغار

تقع شلالات دودساغار على حدود Goa-Karnataka وهي واحدة من المعالم السياحية التي يجب مشاهدتها في الهند. هيكل الشلال المكون من أربع طبقات هو أحد أطول المباني في الهند ويقع على نهر ماندوفي. تتدفق المياه البيضاء من ارتفاع 1017 قدماً تقريباً .

 

سوق أنجونا للسلع الرخيصة
تعتبر أسواق السلع المستعملة تجربة مثالية في جوا، و سوق أنجونا للسلع الرخيصة هو أحد أفضل الأسواق في جوا. إنها مجموعة مثيرة للاهتمام على مشهد الشاطئ وهي تعمل فقط من منتصف نوفمبر إلى أبريل. ظهر السوق لأول مرة بجانب مشهد الحفلة على شاطئ أنجونا في الثمانينيات.

 

جزيرة ديفار

الجزيرة الصغيرة مغطاة بغابات كثيفة ولا يوجد فيها سوى قرية واحدة تضم مجموعة صغيرة من السكان. مناظر قمة التل جميلة أيضاً. لا يوجد بها أي مناطق جذب سياحي تجاري ولكن المواقع المحلية مثل الكنيسة البيضاء تستحق الزيارة. 

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
_93283495_thinkstockphotos-529358575

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في ألبانبا

18646

أفضل مسارات التنزه سيراً على الأقدام في أوروبا

DqJUFTdXgAANw5V

أجمل وجهات سياحية يمكنك زيارتها في شتاء 2022

Egypt-2

مصر تتفوق على تركيا كوجهة أولى للسياح الروس

3-greece-326625

نصائح لقضاء عطلة مثالية بميزانية محدودة في اليونان

سياحة-البوسنة

أبرز المعلومات عن السياحة في البوسنة والهرسك

أخبار متعلقة
3-greece-326625

نصائح لقضاء عطلة مثالية بميزانية محدودة في اليونان

سياحة-البوسنة

أبرز المعلومات عن السياحة في البوسنة والهرسك

17695

أفضل 4 وجهات شهر العسل في نوفمبر

17121

جولة على أشهر البلدات الصغيرة في النمسا

16650

أفضل الأماكن السياحية في روفينج

14831

اشهر الاماكن السياحية في رومانيا