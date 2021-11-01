أجمل الأماكن السياحية في جوا خلال نوفمبر

الوكيل الإخباري - يعدّ نوفمبر شهراً مثالياً لقضاء إجازة حيث يستقر الطقس في أجزاء كثيرة من العالم، كما تنخفض نسبة السائحين مما يجعله مناسب للباحثين عن رحلات هادئة خارج موسم الذروة.

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أشهر الأماكن السياحية في جوا :

شاطئ أنجونا



يقع شاطئ أنجونا على الساحل الغربي لجوا على بحر العرب، وهو أحد أفضل الشواطئ في جوا. كان الهيبيون أول من جاءوا إلى هنا في الخمسينيات من القرن الماضي ومنذ ذلك الحين أصبح شاطئ أنجونا نقطة ساخنة في جوا للسياح المحليين والدوليين.

شلالات دودساغار



تقع شلالات دودساغار على حدود Goa-Karnataka وهي واحدة من المعالم السياحية التي يجب مشاهدتها في الهند. هيكل الشلال المكون من أربع طبقات هو أحد أطول المباني في الهند ويقع على نهر ماندوفي. تتدفق المياه البيضاء من ارتفاع 1017 قدماً تقريباً .

سوق أنجونا للسلع الرخيصة

تعتبر أسواق السلع المستعملة تجربة مثالية في جوا، و سوق أنجونا للسلع الرخيصة هو أحد أفضل الأسواق في جوا. إنها مجموعة مثيرة للاهتمام على مشهد الشاطئ وهي تعمل فقط من منتصف نوفمبر إلى أبريل. ظهر السوق لأول مرة بجانب مشهد الحفلة على شاطئ أنجونا في الثمانينيات.

جزيرة ديفار



الجزيرة الصغيرة مغطاة بغابات كثيفة ولا يوجد فيها سوى قرية واحدة تضم مجموعة صغيرة من السكان. مناظر قمة التل جميلة أيضاً. لا يوجد بها أي مناطق جذب سياحي تجاري ولكن المواقع المحلية مثل الكنيسة البيضاء تستحق الزيارة.

المصدر - سيدتي

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