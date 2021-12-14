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الثلاثاء، 14-12-2021 04:33 م

أجمل الأماكن السياحية في سويسرا

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الوكيل الإخباري - تتمتع سويسرا ببعض الميزات الفريدة، إذ لديها ثلاث لغات وطنية. اعتمادًا على المنطقة، سيجد الزوار اللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية.

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في الآتي، بعض أفضل الأماكن السياحية الجذابة في سويسرا :

 

جبل بيلاتوس

جبل بيلاتوس في منطقة بحيرة لوسيرن مليء بالأساطير. يأتي اسم الجبل من شائعة تفيد بأن الحاكم الروماني الشهير بونتيوس بيلاطس ربما يكون قد دفن هناك. اعتقد الأوروبيون في العصور الوسطى أن الجبل تشكل على شكل صخرة تنين تسقط من السماء.

 

توفر القمة التي تبلغ مساحتها 2100 متر إطلالات على جبال الألب السويسرية والفرنسية، فضلاً عن بحيرة لوسيرن أدناه. يمكن الوصول إلى هذه المنطقة بأعلى خط سكة حديد في العالم، حيث تزيد درجاتها عن 48٪ .

 

شلالات الراين

شلالات الراين، بالقرب من شافاوسن، هي أكبر شلال في أوروبا. يمكن الوصول إلى هذا المشهد المذهل من خلال جولة بالقارب، والتي ستُظهر أيضًا لزوار سويسرا الحوض الجميل والقلاع على ضفاف النهر والصخرة الرائعة التي تطفو في منتصف النهر في الجزء العلوي من الشلالات. 

 

شاتو دي شيلون

تقع قلعة شاتو دي شيلون على ضفاف بحيرة جنيف. لأكثر من أربعة قرون، كانت القلعة المائية هي الحصن الرئيسي الذي يراقب شحن المياه على البحيرة. تفتخر القلعة بالفن من القرن الرابع عشر، والأقبية الجوفية، و 25 مبنى منفصل مع ثلاثة أفنية، واثنين من الجدران الدائرية. يقوم مئات الآلاف من الضيوف كل عام بجولة في القلعة. بالنسبة لأولئك الذين يحلمون بحفل الزفاف الخيالي الكبير النهائي، يمكن استئجار القلعة بشكل خاص للمناسبات الشخصية.

 

المصدر - سيدتي 

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