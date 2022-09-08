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الخميس، 08-09-2022 01:07 م

أجمل الأماكن السياحية في مدينة لارنكا بقبرص

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الوكيل الإخباري - تعد مدينة لارنكا إحدى مدن جمهورية قبرص الواقعة على الساحل الجنوبي لها، وتتمتّع بشهرة واسعة بين السياح لكونها أقدم مدينة سياحية في العالم، حيث تمتلئ بالأماكن السياحية والمزارات التي تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وذلك إلى جانب الحدائق والشواطئ البديعة وذات الأجواء الساحرة.

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نبذة عن أجمل الأماكن السياحية في لارنكا :

 

بحيرة لارنكا المالحة

تعد بحيرة لارنكا المالحة عبارة عن سلسلة من البحيرات ذات الأحجام المتفاوتة، إذ تُعتبر موطناً ومحطة استراحة لطيور النحام (الفلامنغو) وبعض الطيور المائية المُهاجرة الأخرى.

 

قلعة لارنكا

تعتبر قلعة لارنكا الواقعة على الساحل الجنوبي لقبرص من المزارات التاريخية التي بُنيت في العصور الوسطى، وكانت قد تم إنشاءها من أجل حماية المدينة، وقد تم تحويلها اليوم إلى متحف يشمل الكثير من القطع الأثرية.

 

الجامع الكبير

يعد الجامع الكبير في مدينة لارنكا أحد الأماكن السياحية العريقة حيث يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، وكانت قد تم بناء المسجد من الحجر الجيري ويحتوي على مئذنة واحدة ذات إطلالة رائعة على المدينة العريقة، ويعد المسجد مكاناً مفتوحاً لزوار وسياح مدينة لارنكا خارج أوقات الصلاة.

 

شاطئ كاستيلا

يشتهر شاطئ كاستيلا في لارنكا بمياهه الضحلة الدافئة والمناسبة للسباحة وأجوائه المنعشة وامتداده الرملي الرمادي الذي يصل طوله إلى 600 متر وطبيعته الساحرة.

 

 

سيدتي

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