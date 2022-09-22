الوكيل الإخباري - إذا كنت تحب الطبيعة الساحلية الرائعة إليك أشهر أماكن السياحة في موناكو التي توفر لك الرفاهية والمتعة حيث التاريخ والطبيعة الخلابة.



تقع موناكو في كوت دازور خلف مدينة الفاتيكان في أوروبا وهي ثاني أصغر دولة في العالم، تجذب عشاق السياحة من الأثرياء الذين يزورون نقاط اهتمامها الرئيسية مثل الميناء المليء باليخوت ومتاحفها الرائعة.

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أجمل الأماكن السياحية في موناكو الأكثر شهرة

1. جاردين جابونيس " الحديقة اليابانية"

2. متحف موناكو القديم

3. الحديقة النباتية في موناكو.

4. بلايا لارفوتو

5. أوبرا مونت كارلو



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