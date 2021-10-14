الوكيل الإخباري - تعتبر السياحة في اسبانيا مناسبة لقضاء شهر عسل رومانسي، فهي تزخر بالعناوين السياحية المنوعة والنشاطات الممتعة.

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أجمل الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل في اسبانيا :

مدريد



تعدّ مدريد الوجهة المثالية لقضاء شهر العسل، إذ تقدم العاصمة الإسبانية النابضة بالحياة للأزواج خيارات غير محدودة من النشاطات. يمكن أن يسكتشف الثنائي المجموعة المتنوعة من الأحياء في المدينة، وتذوق عينات من الوجبات المحلية، والذهاب في نزهات رومانسية في العديد من المتنزهات الشاعرية في مدريد.

مايوركا



المناظر الطبيعية الخلابة التي تهيمن على الشواطئ وسلاسل الجبال الصخرية المكسوة بأشجار الصنوبر والخلجان المنعزلة تجعل من مايوركا أجمل وجهة في جزيرة البليار. حيث يستمتع الأزواج بقضاء شهر عسل ممتع تحت أشعة الشمس على الشواطئ البكر مثل كالا ميسكويدا و Cala Deià، والاستمتاع بجولات القوارب ذات المناظر الخلابة، فضلاً عن تذوق الاستمتاع بالمأكولات البحرية الطازجة أثناء الاستمتاع بالمياه المتلألئة للبحر الأبيض المتوسط .

تينيريفي



تعد تينيريفي، أكبر جزر الكناري في إسبانيا، واحدة من أفضل الوجهات الرومانسية للأزواج الباحثين عن مغامرة ممتعة، إذ يحلو اكتشاف الغابات المورقة، والاستجمام على الشواطئ الجذابة ذات الأصل البركاني.

للحصول على جرعة إضافية من الأدرينالين، يمكن للأزواج التوجه إلى متنزه تيد الوطني المذهل، الواقع في وسط الجزيرة. تم تصنيف المتنزه كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وهو موطن لجبل تيد، ثالث أعلى هيكل بركاني في العالم، وأعلى ارتفاع في إسبانيا، والذي يوفر للمتسلقين مناظر خلابة للحديقة.

المصدر - سيدتي

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