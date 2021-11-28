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الأحد، 28-11-2021 04:21 م

أجمل الأماكن المناسبة لزيارتها خلال شهر العسل في البندقية

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الوكيل الإخباري - الأجواء الرومانسية والموسيقى والمناظر الخلابة كلها عوامل تجعل مدينة البندقية في ايطاليا خيارًا مثاليًا لقضاء شهر عسل ممتع. 

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 أشهر الأماكن والنشاطات المناسبة للثنائي عند قضاء شهر العسل في البندقية:

 

جسر ريالتو

بُني جسر ريالتو في أواخر القرن السادس عشر، وهو أحد أقدم الجسور في البندقية والذي كان بمثابة الحاجز بين سان بولو وسان ماركو. تضرب بونتي دي ريالتو سحر العالم القديم الرائع الذي يثير إعجاب كل مسافر في أي وقت من الأوقات، وتشكل قلب البندقية بالفعل.

 

ليدو دي فينيزيا
تمتد ليدو دي فينيسيا لمسافة 11 كيلومترًا تقريبًا في المنطقة الشمالية من البندقية، وهي امتداد جذاب من الشريط الرملي الذي يعد أيضًا موطنًا لأكثر من عشرين ألف من السكان المحليين. تشتهر ليدو بكونها المضيف المثالي لمهرجان البندقية السينمائي، وهي جزيرة يجب زيارتها في البندقية لقضاء شهر العسل.

 

تياترو لا فينيس

أحد أهم وأشهر دور الأوبرا في العالم، تم حرق تياترو لا فينيس ثلاث مرات على مدار تاريخه. أعيد بناء المبنى الحالي في عام 2004.

 

المصدر - سيدتي 

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