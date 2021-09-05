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الأحد، 05-09-2021 04:28 م

أجمل الاماكن السياحية في كولمار الفرنسية ينصح بزيارتها

كولمار


الوكيل الإخباري - مدينة كولمار الفرنسية من أجمل مدن فرنسا ، تقع في الشمال الجنوبي لفرنسا بالقرب من الحدود الألمانية، تعتبر عاصمة الألزاس وتقع على طريق النبيذ، وتشتهر المدينة بمعالمها السياحية التي جعلتها احدى اهم اماكن السياحة في فرنسا .

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سنذكر لكم في المقال اهم اماكن السياحة في كولمار الفرنسية

مدينة كولمار القديمة
ما تزال مدينة كولمار في فرنسا تحتفظ بأبنيتها القديمة والكلاسيكية الرائعة ، مما أعطاها أهمية في افضل اماكن السياحة في كولمار ، إن التجول في المدينة القديمة ومشاهدة محلاتها التجارية ومطاعمها الشهية يعتبر من افضل الانشطة، مما زاد مدينة كولمار الفرنسية أهميةً سياحية.

 

ميزون دي تيس
المعروف بمجلس الرؤساء حيث يعود تاريخ بناءه للقرن السادس عشر، ويعد من أقدم المباني الخشبية في مدينة كولمار ، والذي يتميز بوجود صور وجوه لأبرز شخصيات المدينة، ويحتوي على لوحات جدارية رائعة.

 

متحف انترليندن
يعتبر المتحف من اهم الاماكن السياحية في كولمار فرنسا ، يوجد فيه العديد من لوحات بيكاسو وماتيس وغيرهم من الفنانين، كما يحتوي على تحف عديدة من الدروع والسجّاد والفضّيات، كما يقام فيه بعض الحفلات الموسيقية.

 

فينيسيا الصغيرة
تمر بداخل كولمار فرنسا قناة مائية تتفرع عن نهر الراين، وتصطف حولها المباني الجميلة التي تجعلك تشعر بأنك في مدينة البندقية، ويمكن القيام برحلة لا تنسى بأحد القوارب والتجول داخل مدينة كولمار ومشاهدة أهم معالم السياحة في كولمار 

 

المصدر - رحلاتك 

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