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السبت، 12-06-2021 01:07 م

أجمل التجارب السياحية في كانجو ببالي - صور

فلل-سيجوك-بيتش


الوكيل الإخباري - إذا كنت تزور بالي، وتبحث عن الإقامة ، فعليك التفكير في كانجو، المنطقة ذات الأجواء البوهيميّة، والمعروفة من هواة الركمجة، وقضاء الوقت في المقاهي ، فقد أصبحت كانجو وجهة شهيرة لقضاء العطلات.

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اهم النشاطات عند السياحة في كانجو ببالي :

 

ركوب الأمواج في "باتو بولونغ"

تعد كانجو أحد أشهر الأماكن في بالي لهواة الركمجة، أو للأفراد الراغبين في تعلّم أصول الرياضة المذكورة، ولا سيّما في "باتو بولونغ" حيث يمكن استئجار لوح ركوب الأمواج فيه وحجز حصّة مع مدرب.

زيارة "تاناه لوت" الشهيرة

 

تعدّ "تاناه لوت"، أحد أكثر مناطق الجذب السياحي في بالي، وتبعد 30 دقيقة من كانجو .

 

الاستمتاع بغروب الشمس


هناك خمسة شواطئ رئيسة حول كانجو؛ (باتو بولونغ) وEcho (Batu Mejan) وBerawa وPerenenan وNelayan، يمكن لكل الشواطئ أن تكون مكانًا جيّدًا لمشاهدة غروب الشمس، إذا قمت بزيارة شاطئ كانجو، فستتمتع بإطلالة رائعة عند غروب الشمس، مع مشهد راكبي الأمواج.

 

الانضمام إلى سوق الأحد


هناك عدد من الأسواق التي تنظّم الأحد في كانجو، لبيع الطعام والملابس والمجوهرات. The Love Anchor Canggu هي واحدة من المفضلات، حيث تقع في الهواء الطلق، مع أكشاك تنساب منها الموسيقى الحية، وتبيع الملابس والحرف والطعام والشراب، أمّا في سوق Samadi Bali MarketK، يمكن العثور على الفواكه العضوية والخضروات والكثير من الأطعمة المطبوخة والإكسسوارات يدوية الصنع والملابس، تفتتح السوق أبوابها في التاسعة صباحًا.

 

المصدر -سيدتي 




 




 

 


 

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