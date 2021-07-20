الوكيل الإخباري - المناظر الطبيعية الخلابة في غرناطة والسحر الإسباني والمواقع التاريخية تجذب المسافرين بأعداد كبيرة. قصر الحمراء ليس فقط نقطة الاهتمام الرئيسية في غرناطة، إنه أحد أكبر مناطق الجذب في إسبانيا، كذلك يحلو التنزه في الأزقة المثالية للصور في حي ألبايسين أو تسوق البضائع المغربية في سوق الحريي بالقرب من المركز التاريخي.

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أجمل الرحلات السياحية في غرناطة على زيارة:

قصر الحمراء

قصر الحمراء هو جوهرة غرناطة، يقع هذا الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي على قمة تل في وسط المدينة، قصر الحمراء ليس فقط أكبر منطقة جذب سياحي في غرناطة والأندلس، بل هو واحد من أكثر الأماكن زيارة في كل إسبانيا، يجذب عدد كبير من السائحين سنوياً، لكونه يفتخر بتاريخ غني، وهندسة معمارية رائعة، وحدائق ومناظر خلابة.

بُني بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر من قبل سلالة النصريين المغاربيين (على الرغم من أن أجزاء صغيرة منه شيدت في البداية في القرن التاسع من قبل الأسرة السابقة) ، حيث كان بمثابة سكن للعائلة المالكة، بعد غزو غرناطة، جعل الحكام الإسبان قصر الحمراء خاصاً بهم - مما أدى إلى تغيير الديكورات الداخلية، وإضافة هياكل أخرى على طراز عصر النهضة، بما في ذلك قصر إضافي لتشارلز الخامس.

قصر دار الحرة

يعد هذا القصر المغربي الأنيق والبسيط أحد عوامل الجذب المعمارية الرئيسية في ألبايسين، وكان مقر إقامة والدة محمد الثاني عشر (المعروف باسم Boabdil للإسبان)، آخر ملوك المغاربة في غرناطة، على الطراز المغربي التقليدي ، تقع غرفه على ثلاثة مستويات حول فناء مركزي ومسبح، مما يوفر الظل والبرد في الصيف، كما بقيت أجزاء مما كانت ذات يوم حدائق وبساتين واسعة.

حدائق كارمن دي لوس مارتيريس

إذا كنت على قمة التل لزيارة قصر الحمراء، فلا تغادر من دون أن تتجول أولاً حول حدائق كارمن دي لوس مارتيريس، وهي واحدة من أكثر المساحات الخضراء جاذبية في المدينة، نظراً لأن غالبية الزوار يتجهون مباشرة إلى قصر الحمراء، فإن هذا الملاذ الجميل من أحواض الزهور والبرك الصغيرة والمسارات المورقة الغير مزدحم بالسائحين. في الربيع والصيف، توفر ممراتها المظللة ملاذاً من أشعة الشمس القوية.



ألبايسين

لن تكتمل أي زيارة إلى غرناطة من دون زيارة أقدم حي فيها، الحي العربي السابق في ألبايسين، هذه الشبكة المدمجة من الشوارع المتعرجة المرصوفة بالحصى والمنازل المطلية باللون الأبيض والمربعات المعطرة برائحة الياسمين على جانب التل على الجانب الآخر من نهر دارو من قصر الحمراء، يتطلب الأمر القليل من الجهد للوصول إلى قمة ألبايسين، خاصة في الربيع أو الصيف، مناظر قصر الحمراء وجبال سييرا نيفادا من أكثر ساحاتها شهرة.



المصدر - سيدتي











