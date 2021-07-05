أجمل الشواطئ النسائية في مدينة جده

الوكيل الإخباري - تتميّز مدينة جدة بموقعها الساحلي على البحر الأحمر، وبضمّ الشاليهات والمنتجعات والشواطئ العائلية وتلك الخاصّة بالنساء، والتي تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات والوسائل الترفيهية.

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لمحة عن أفضل 4 شواطئ نسائية بجدة، في الآتي:

شاطئ رملة

هو شاطئ رملي نسائي مفتوح طوال أيام الأسبوع، يتمتّع بمساحة واسعة، وتصميم مريح، مع تكلفة الدخول المناسبة لكل الميزانيات، في المكان، اهتمام فائق بالزائرين، وبالمرافق المتعددة التي تتيح قضاء وقت ممتع.



شاطئ "ناكوس"

أول شاطئ نسائي بالكامل؛ يشتهر بإطلالته الفريدة وبخدماته المميزة. علمًا أن "ناكوس" كان يُعرف باسم "نون بيتش" سابقًا. يفتتح "ناكوس" أبوابه للسيدات والأطفال من التاسعة والنصف صباحًا وحتى السادسة مساءً، كل أيام الأسبوع، بإشراف فريق عمل نسائي. تتعدّد على الشاطئ الأنشطة الترفيهية والألعاب المائية، بالإضافة إلى المطاعم الفاخرة.

شاطئ ومنتجع الأسهم الأربعة

يقع شاطئ ومنتجع الأسهم الأربعة في جدة على بعد 31 كم، من المسجد العائم، ويتميز بضمّ مرافق مختلفة، مثل: الحديقة ومركز اللياقة البدنية ومكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وهو من الشواطئ التي تخصص أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت للسيدات حصرًا، يقدم منتجع الأسهم الأربعة وجبة فطور، إضافة إلى المأكولات والمشروبات، ويوفّر "تراسًا" وخدمات السبا.

شاطئ المنجروف

في حي أبحر الشمالية، بجدة، يقع شاطئ المنجروف الذي يخصص أيّامًا معينة في كل أسبوع للسيدات، والأمهات مع أطفالهن، من دون دفع أي رسوم للفئات العمرية الصغيرة، تتنوع المرافق في المنتجع، وتشتمل على المطعم والمساحات الواسعة على الشاطئ، والملعب الرملي للعب الكرة الطائرة، كما يرتب المنتجع رحلات الغوص للراغبات بتعلم الهواية، وذلك بإشراف المدربات المحترفات.

المصدر - سيدتي