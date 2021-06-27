أجمل الشواطىء حول العالم لمحبي رياضة المراكب الشراعية

الوكيل الإخباري - ركوب القوارب الشراعية هي احدى الرياضات المائية الممتعة والتي لها عشاق ومحبين سواء كانوا هواة أو محترفين، ويتراوح طول القارب من 2 الى 3 متر ويبلغ طول الشراع 2,5 متر وتصنف القوارب الشراعية حسب أحجامها و أشرعتها وترتيب صواريها.



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نوجز لكم أجمل الشواطئ العالمية لمحبي رياضة المراكب الشراعية:



1-شاطئ روميل في مرسى مطروح

يعتبر شاطئ روميل في الساحل الشمالي في مرسى مطروح من أهم الوجهات السياحية في مصر وقد سمي باسم ثعلب الصحراء القائد الألماني روميل.

يمتاز شاطئ روميل بمياهه الزرقاء الصافية ورماله البيضاء الناعمة.

يضم الشاطئ المنتجعات السياحية ويمكن القيام برحلة في أحد القوارب الشراعية المطاطية الطويلة التي تتسع لعدد كبير من الأفراد مع الاستمتاع بالاثارة في تلك الأجواء الساحرة والطبيعة المبهرة والصحبة الحلوة من الأهل والأصدقاء.



2-شاطئ جميرا في دبي

هو جزء مهم من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويضم العديد من المنتجعات السياحية وتكثر فيها المطاعم ويزوره عدد هائل من السياح.

يحتوي شاطئ جميرا على المنقذين ومقاعد للجلوس ومظلات كما يضم الشاطئ ملاعب كرة القدم والكرة الطائرة وهي ملاعب رملية شاطئية وتشهد العديد من المنافسات المحلية والعالمية.

يشهد شاطئ جميرا بطولة دبي للقوارب الشراعية وينظمها نادي دبي الوطني للرياضات البحرية.

وتشهد تلك الرياضة إقبالا كبيرا من الشباب من الهواة والمحترفين لما لها من إثارة رياضية كبيرة جدا.



3-شاطئ أورانج في الغردقة

يقع في جزيرة اورانج باي في الغردقة ويتميز الشاطئ بطبيعته الساحرة وشمسها المشرقة ويقصده العديد من السياح للاستجمام والتمتع بالسباحة والغوص والإبحار بالقوارب الشراعية.



4-فولينغ بيتش في تايوان

فولينغ بيتش واحد من أفضل شواطئ العالم في ممارسة الرياضات البحرية مثل ركوب الأمواج والسباحة والإبحار بالقوارب الشراعية والتزلج على الماء.

ويبلغ طول الشاطئ 3 كيلومتر مربع ويتميز الشاطئ بطبيعته الساحرة فهناك ممر ممهد لركوب الدراجات وسط الطبيعة الرائعة والأجواء المنعشة.



5-بورت لويس في موريشيوس

هو شاطئ جميل للغاية وملاذ للأفراد الذين يحبون الهدوء من خلال المياه الزرقاء الصافية والرمال والصخور المبهرة.

يمتاز الشاطئ بطبيعته الرائعة ومعروف ايضا بتياراته الهوائية المثالية التي تصلح الإبحار بالقوارب الشراعية في جو رومانسي رائع.

المصدر - سائح