أجمل المدن الإيطالية للاستمتاع بالتجول

الوكيل الإخباري - إيطاليا بلد أوروبي مذهل، يضم عدداً لا يحصى من الأماكن الخلابة للزيارة، ولديه بعض أفضل الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط، وخط ساحلي مميز للغاية، فهذا البلد الجميل هو أيضاً موطن لحوالي 145 مدينة، مع ثروة من الفن والتاريخ والهندسة المعمارية والجمال الطبيعي، ما يجعل اختيار أفضل المدن في إيطاليا مهمة صعبة حقاً.

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1. مدينة البندقية

إذا سألت معظم الناس عن المدينة، التي تتصدر قائمة المدن الأكثر روعة في إيطاليا، فستكون البندقية بالتأكيد في القمة، يُطلق على البندقية أجمل مدينة في العالم.

2. روما

روما وحدها لديها الكثير لتراه، بحيث يمكنكِ بسهولة ملء أسبوع بالمناظر الجمالية الرائعة، وتأسر هذه المدينة الزائرين بفن العمارة العالمي، والمتاحف المليئة بالروائع، والشوارع الجميلة المرصوفة بالحصى.

3. بولونيا

تتميز مدينة بولونيا، بالمباني المصطفة على جانبيها، والمصنوعة من الطين في هذه البلدة القديمة، يقع زوار بولونيا حتماً في حب متاهة الشوارع المتعرجة، والتي تربط العديد من الساحات الرئيسية، وهناك الكثير لتراه هنا، من جمال عصر النهضة لأكبر ساعة شمسية في العالم في Basilica di San Petronio، إلى Town Hall في Palazzo D'Accursio.

4. فلورنسا

من بين المدن الإيطالية الجميلة، تعد فلورنسا واحدة منها، حيث الفن والعمارة والتاريخ، وتمتلئ الشوارع بعجائب عصر النهضة، مثل: بازيليك سانتا ماريا نوفيلا، وسانتا ماريا ديل فيوري الجميلة (وتسمى أيضاً دومو)، بينما تزخر أوفيزي وبونتي فيكيو بآلاف المنشورات على موقع "إنستغرام".

5. نابولي

نابولي هي واحدة من أكبر مدن إيطاليا، وأيضاً من أجمل مدنها، أنها فوضوية ومزدحمة دائماً، لكنها تستحق العناء، كما أنها قريبة من مدينة بومبي القديمة، وساحل أمالفي، وجزيرة كابري.

زهرة الخليج

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