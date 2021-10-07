أجمل المدن السياحية في روسيا

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أفضل المدن السياحية الأخرى الجديرة بالزيارة في روسيا:

سوتشي

تقع سوتشي على البحر الأسودـ وتعد وجهة مثالية لممارسة للرياضات الشتوية. في الواقع، استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014. على الرغم من تساقط الثلوج في الشتاء توفر سوتشي مناخاً شبه استوائي وشواطئ خلابة، مما يجعلها جزءاً رئيسياً من الريفيرا الروسية.

قازان

تقع هذه المدينة على نهر الفولغا، وهي مكان فريد ومثير للاهتمام للزيارة في روسيا. نظراً لأن الروس السلافيين يشكلون جزءاً كبيراً من سكان قازان، فهناك مزيج غني من الثقافات.

قازان هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، تعني احتياطيات النفط في تتارستان أن المدينة تتطور بسرعة، على الرغم من أنها لا تزال تحتفظ بهويتها التقليدية. مع بعض المأكولات اللذيذة ومناطق الجذب الثقافية الممتعة تعتبر قازان مدينة جذابة تستحق الاستكشاف.

يكاترينبورغ

كانت يكاترينبورغ مسرحاً للعديد من الأحداث المهمة في تاريخ روسيا؛ هنا تم إعدام آل رومانوف وتولى بوريس يلتسين السلطة. تقع المدينة بالقرب من جبال الأورال، حيث تدفق عمال المناجم إلى يكاترينبرج على أمل جني ثروتهم. في الوقت الحاضر، لديها الكثير من المواقع التاريخية والثقافية ليستمتع بها الزوار.



فلاديفوستوك

تقع بالقرب من الحدود مع الصين وكوريا الشمالية وعبر المحيط مباشرة من اليابان، فلاديفوستوك هي أكبر مدينة ساحلية في روسيا. كانت المدينة في الواقع محظورة على الأجانب خلال أوقات الاتحاد السوفيتي وتستقبل اليوم الكثير من الزوار الأجانب المتحمسين لاكتشافها المدينة هي موطن للعديد من المتنزهات والأماكن العامة، بما في ذلك ميناء سبورتيفنايا بشاطئه الجميل.

المصدر - سيدتي