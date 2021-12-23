أجمل الوجهات لقضاء شهر العسل في يناير

الوكيل الإخباري - يبحث الثنائي عادة عن الأماكن السياحية الدافئة لقضاء شهر العسل في يناير، ليس فقط للهروب من درجات الحرارة الباردة فحسب، بل للاستمتاع بأجواء رومانسية.

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في الآتي، أجمل 3 وجهات لقضاء شهر العسل في يناير :

منطقة البحر الكاريبي



تعد منطقة البحر الكاريبي واحدة من أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في يناير. الأيام طويلة، والطقس مثالي، مع سماء مشمسة ودرجات حرارة جافة لأيام شاطئية مثالية.

جزر الكناري



جزر الكناري هي سلسلة جزر مملوكة لإسبانيا استقرت في المحيط الأطلسي. تعد جزيرة تينيريفي من أفضل الأماكن التي يجب مراعاتها لقضاء شهر العسل.

سيريلانكا



يُعد شهر يناير وقتًا رائعًا لقضاء شهر العسل في سريلانكا، وهي دولة آسيوية صغيرة بها وفرة من الثقافة. هذا هو وقت الجفاف من العام ، والطقس دافئ، لذا يمكنك استكشاف الساحل المذهل والاستمتاع بجولات في مناخ لطيف. تجعل المناطق الطبيعية المحيطة بالمحيط والساحل الوعر في سريلانكا شهر عسل رومانسي.

المصدر - سيدتي