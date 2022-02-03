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الخميس، 03-02-2022 04:22 م

أجمل الينابيع الساخنة حول العالم

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الوكيل الإخباري - تعتبر الينابيع الساخنة من أعظم عجائب الطبيعة، فهذا الحمام الحراري هو المكان المثالي لتجربة استرخاء مذهلة، مع ميزة إضافية تتمثل في توفير قائمة طويلة من الفوائد الصحية.

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وإذا كنت تبحث عن بعض الهدوء والسكينة وسط جمال الطبيعة، فإليك أجمل الينابيع الساخنة حول العالم:

 

باموكالي - تركيا
إنها واحدة من أشهر مناطق الجذب في تركيا، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وفي عام 1998، تم إعلان باموكالي كموقع تراث عالمي لليونسكو. 

 

بلو لا غون - أيسلندا
تقع بلو لا غون في مدينة Grindaví بأيسلندا، وتجذب آلاف السياح كل عام، ليس فقط لجمالها الطبيعي، لكن أيضاً بسبب الخصائص الطبية لمياهها، إذ يمكن أن تصل إلى 104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية).

 

جلينوود سبرينغز
تعد جلينوود سبرينغز موطناً لأكبر ينبوع ساخن معدني في العالم، إذ يبلغ طوله 328 قدماً (100 متر)، ودرجات حرارة المياه حوالي 93 درجة فهرنهايت (34 درجة مئوية). وبجانب المسبح، يوجد منتجع فاخر، يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

 

مدينة باث
تشتهر مدينة باث بحماماتها الرومانية الحرارية، ويقال إن المدينة قد شُيدت بعد أن وجد الرومان فيها مياهاً معجزة.


الحمامات الحرارية بالعاصمة المجرية
الحمامات الحرارية من أشهر مناطق الجذب السياحي في العاصمة المجرية. ويوجد 13 حوض سباحة بدرجات حرارة داخلية تراوح بين 64 درجة فهرنهايت (18 درجة مئوية) و104 درجات فهرنهايت (40 درجة مئوية).

 

زهرة الخليج

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